Lucas Paquetá voltou de lesão e foi titular contra o Athletico-PR, no último domingo (17) - Adriano Fontes / Flamengo

Lucas Paquetá voltou de lesão e foi titular contra o Athletico-PR, no último domingo (17)Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 18/05/2026 15:55 | Atualizado 18/05/2026 16:46

Rio - Meia do Flamengo, Lucas Paquetá cutucou a arbitragem do empate com o Athletico-PR em 1 a 1 , no último domingo (17), pelo Brasileirão, por meio de uma publicação em uma rede social. Na legenda do post, o camisa 20 apontou os critérios como "difíceis de entender".

Paquetá ainda divulgou uma foto de sua canela, arranhada após entrada de Felipinho, volante do time adversário. O Flamengo, por meio das redes sociais, compartilhou um vídeo para mostrar como a região ficou ferida. O clube contestou a decisão da arbitragem de não expulsar o jogador do Athletico-PR.

Na mesma publicação, Paquetá celebrou a volta aos gramados, recuperado de um edema no tendão da coxa esquerda, sofrido contra o Bahia, no dia 19 de abril. Além disso, o jogador valorizou o ponto conquistado fora de casa.

"Feliz em estar de volta! Buscamos a vitória e queríamos mais, mas pontuamos em um jogo difícil com critérios que são difíceis de entender. Seguir trabalhando e evoluindo. Glória a Deus sempre", escreveu o camisa 20.

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Estudiantes, da Argentina, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Confira a postagem de Lucas Paquetá