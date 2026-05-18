Lucas Paquetá voltou de lesão e foi titular contra o Athletico-PR, no último domingo (17)Adriano Fontes / Flamengo
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Lucas Paquetá voltou de lesão e foi titular contra o Athletico-PR, no último domingo (17)Adriano Fontes / Flamengo
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Paquetá questiona 'critérios' da arbitragem após empate: 'Difíceis de entender'
por meio das redes sociais, o meia mostrou uma foto da canela ferida
Rossi assume falha em gol do Athletico-PR: 'Não deu tempo de encaixar a bola'
No entanto, o jogador se recuperou com boas defesas ao longo da partida
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