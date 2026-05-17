Jogadores do Flamengo comemoram gol de Pedro sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada - Adriano Fontes / Flamengo

Jogadores do Flamengo comemoram gol de Pedro sobre o Athletico-PR, na Arena da BaixadaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 17/05/2026 21:30

Curitiba - Sob os olhares de Carlo Ancelotti, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR, neste domingo (17), na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Rubro-Negro desperdiçou a chance de encostar no Palmeiras, líder isolado da competição. Mendoza abriu o placar, no começo do primeiro tempo, e Pedro deixou tudo igual, já na reta final.

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Com o resultado, o Flamengo permaneceu na segunda posição, com 31 pontos - quatro de desvantagem para o Verdão. O próximo compromisso será contra o Estudiantes (ARG), quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

O jogo

Com o apoio da torcida, que encheu as arquibancadas, o Athletico-PR tomou as rédeas do confronto e pressionou o Flamengo nos minutos iniciais. Aos dez, Benavídez achou Mendoza na área, que finalizou, contou com um desvio na defesa e a falha de Rossi para abrir o placar.



Desde então, o ritmo diminuiu e o Rubro-Negro tentou assustar, só que pouco produziu. Samuel Lino bateu para Santos segurar. Carrascal levantou e Danilo, de cabeça, mandou para fora. Antes, o Furacão havia levado perigo com Arthur Dias.



Lucas Paquetá teve boa chance em jogada trabalhada. No entanto, não chutou nem cruzou e viu a bola sair em tiro de meta. Léo Pereira arriscou de longe em cobrança de falta, mas errou o alvo.

Na volta do intervalo, o Athletico-PR aumentou o ímpeto e parou em Rossi duas vezes. Primeiro, Aguirre cabeceou e o goleiro defendeu. Depois, Viveros passou por Léo Pereira, foi desarmado por Danilo e a posse ficou com Mendoza, que finalizou firme para o argentino espalmar. A resposta do Flamengo veio com Carrascal, que carimbou o travessão. Pedro foi outro que teve boa oportunidade, mas não conseguiu completar cruzamento de Alex Sandro.

Bruno Henrique e Everton Cebolinha entraram nos lugares de Saúl e Samuel Lino, respectivamente. Viveros, três vezes no mesmo lance, quase ampliou a vantagem do Furacão. Cara a cara, Rossi pegou as duas primeiras e, na última, o atacante acertou o travessão. Emerson Royal substituiu Léo Ortiz. Na sequência, Felipinho tentou de longe e foi mais um que parou no travessão.

Aos 39, Léo Pereira lançou para Bruno Henrique, que, dentro da área, tocou para Pedro deixar tudo igual. Antes do apito final, Danilo levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Assim, Vitão e Ayrton Lucas foram acionados para as vagas de Pedro e Carrascal.

Athletico-PR 1x1 Flamengo

Data e hora: 17/05/2026, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Gols: Mendoza, aos 11 min/1ºT (1-0); Pedro, aos 39 min/2ºT (1-1).

Cartões amarelos: Felipinho e Jadson (CAP); Carrascal e Danilo (FLA).

Cartões vermelhos: Danilo (FLA).



ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel (Gilberto); Benavídez, Felipinho (Renan Peixoto), Jadson, Zapelli (João Cruz) e Léo Derik (Claudinho); Mendoza e Viveros.



FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz (Emerson Royal), Saúl (Bruno Henrique) e Lucas Paquetá; Carrascal (Ayrton Lucas), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro (Vitão).

