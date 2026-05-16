Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 16/05/2026 20:01

Rio - Com Lucas Paquetá, o Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Athletico-PR, neste domingo (17). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, o meio-campista estará à disposição de Leonardo Jardim. Por outro lado, Erick Pulgar (em recuperação de um problema no ombro direito), Gonzalo Plata (com dores no joelho esquerdo) e Luiz Araújo (liberado para resolver assuntos pessoais) não viajaram.

De la Cruz é outro desfalque, por causa do gramado sintético. Evertton Araújo e Jorginho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também estão fora da partida. Samuel Lino foi liberado para acompanhar o nascimento do primeiro filho, mas se juntará ao elenco e poderá entrar em campo.

O Rubro-Negro precisa vencer para seguir firme na briga pela ponta da tabela. Neste momento, soma 30 pontos e ocupa a segunda posição. O líder é o Palmeiras, com 34.

Os relacionados do Flamengo

. Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

. Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Vitão;

. Meio-campistas: Carrascal, Lucas Paquetá, Luiz Felipe e Saúl;

. Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.