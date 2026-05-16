Site vazou nova terceira camisa do Flamengo - Divulgação/Footy Headlines

Site vazou nova terceira camisa do FlamengoDivulgação/Footy Headlines

Publicado 16/05/2026 19:30 | Atualizado 16/05/2026 19:35

Rio - O site "Footy Headlines", conhecido por antecipar uniformes de equipes de futebol no mundo, divulgou neste sábado (16) a possível nova terceira camisa do Flamengo para a temporada de 2026. Segundo o "ge", o modelo foi aprovado pelo Conselho Deliberativo no final do ano passado.

A nova terceira camisa do Flamengo será predominantemente vermelha, com detalhes em preto e branco. O escudo do remo, em homenagem à origem do clube e que já estava na terceira camisa do ano passado, foi mantido. A gola é nas cores vermelho, preto e branco, e as listras da patrocinadora em preto no ombro.

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O Flamengo ainda não definiu data de lançamento da nova terceira camisa. A peça substituirá o uniforme do último ano, de cor bege com detalhes dourados. Recentemente, o Conselho Deliberativo aprovou as duas camisas principais para 2027.

O site "Footyheadlines" vazou em março uma foto do ensaio da nova camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A nova camisa do Brasil estreou no amistoso contra a Croácia, no dia 31 do mesmo mês, em Orlando, nos Estados Unidos.