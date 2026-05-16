Site vazou nova terceira camisa do FlamengoDivulgação/Footy Headlines
Site vaza possível nova terceira camisa do Flamengo para 2026
Conselho Deliberativo já aprovou a peça
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As duas equipes vão se enfrentar no dia 23 (um sábado), a partir as 21h, no Maracanã
Em Curitiba, Ancelotti assistirá a jogo do Flamengo, que tem sete nomes na pré-lista
A partida acontecerá na véspera da convocação para a Copa do Mundo
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