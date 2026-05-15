Luiz Araújo em ação no duelo entre Vitória e Flamengo, no Barradão
Com o resultado, a equipe carioca protagonizou a pior campanha desde 2016, quando caiu para o Fortaleza, ainda na segunda fase. À época, o clube jogava a competição desde o início.
As campanhas do Flamengo desde 2016
. 2017 - Vice-campeão
. 2018 - Eliminado pelo Corinthians, na semifinal
. 2019 - Eliminado pelo Athletico-PR, nas quartas de final
. 2020 - Eliminado pelo São Paulo, nas quartas de final
. 2021 - Eliminado pelo Athletico-PR, na semifinal
. 2022 - Campeão
. 2023 - Vice-campeão
. 2024 - Campeão
. 2025 - Eliminado pelo Atlético-MG, nas oitavas de final
. 2026 - Eliminado pelo Vitória, na quinta fase
