Luiz Araújo em ação no duelo entre Vitória e Flamengo, no Barradão

Rio - O Flamengo voltou a ficar fora das oitavas de final na Copa do Brasil. Eliminado na quinta fase para o Vitória, o Rubro-Negro havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã. No entanto, perdeu a volta por 2 a 0, no Barradão, na última quinta-feira (14), e deu adeus ao torneio nacional.

Com o resultado, a equipe carioca protagonizou a pior campanha desde 2016, quando caiu para o Fortaleza, ainda na segunda fase. À época, o clube jogava a competição desde o início.
Pentacampeão da Copa do Brasil, o Flamengo amargou a sua segunda queda precoce consecutiva. Em 2025, deixou a disputa nas oitavas de final, para o Atlético-MG. Antes, foi finalista por três temporadas seguidas, com dois títulos.

As campanhas do Flamengo desde 2016

. 2016 - Eliminado pelo Fortaleza, na segunda fase
. 2017 - Vice-campeão
. 2018 - Eliminado pelo Corinthians, na semifinal
. 2019 - Eliminado pelo Athletico-PR, nas quartas de final
. 2020 - Eliminado pelo São Paulo, nas quartas de final
. 2021 - Eliminado pelo Athletico-PR, na semifinal
. 2022 - Campeão
. 2023 - Vice-campeão
. 2024 - Campeão
. 2025 - Eliminado pelo Atlético-MG, nas oitavas de final
. 2026 - Eliminado pelo Vitória, na quinta fase