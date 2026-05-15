Walter Casagrande comenta a declaração de Ancelotti sobre Neymar Divulgação
Casagrande critica atuação do Flamengo em Salvador: 'Nem parecia um time técnico'
Clube carioca foi eliminado na Copa do Brasil
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Por outro lado, o técnico pontuou que o Fla é favorito contra qualquer equipe e pontuou que o resultado foi inesperado
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