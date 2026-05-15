Walter Casagrande comenta a declaração de Ancelotti sobre Neymar Divulgação

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Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande criticou a atuação do Flamengo em Salvador diante do Vitória. Derrotado por 2 a 0, o clube carioca foi eliminado da Copa do Brasil pela equipe baiana.
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"Na verdade, o Flamengo de Leonardo Jardim nem parecia um time altamente técnico e com jogadores decisivos, porque foi um excesso de bolas levantadas na área", disse em participação na sua coluna no portal "UOL".
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O Flamengo venceu o jogo de ida contra o Vitória por 2 a 1, no Maracanã. Com o resultado adverso na Bahia, o clube carioca acabou eliminado de forma precoce na quinta fase da Copa do Brasil.
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Agora, a equipe de Leonardo Jardim foca no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai medir forças com o Athletico-PR no próximo domingo (17), a partir das 19h30, na Arena da Baixada.