Danilo lamenta as muitas chances de gol perdidas pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Danilo lamenta as muitas chances de gol perdidas pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/05/2026 09:51

O Rubro-Negro finalizou 26 vezes, sendo apenas sete no alvo e sem gol marcado na derrota por 2 a 0 para o Vitória, no Barradão. eliminação do Flamengo na quinta fase da Copa do Brasil desenhou-se por um problema antigo e que cobrou um preço alto: a falta de eficiência ofensivo., sendo apenasna derrota por 2 a 0 para o Vitória, no Barradão.

Na partida anterior, contra o Grêmio, o mesmo problema: os jogadores perderam um caminhão de gols em 20 finalizações, com apenas duas defesas de Weverton, no 1 a 0 em Porto Alegre. Nos empates com Vasco (2 a 2) e Estudiantes (1 a 1), foram mais de 10 finalizações.



"Não sei responder, sinceramente. A gente trabalha todas as partes do jogo, construção, defesa e finalização. É um quesito que a gente precisa, sim, ter uma atenção. Certamente vai fazer a diferença nas competições que tivermos", avaliou Danilo após a partida, na zona mista.



O defensor admitiu que a quantidade de gols perdidos pesam na eliminação precoce, a primeira vez em que o Flamengo cai no primeiro confronto que disputa numa edição de Copa do Brasil. E dividiu a responsabilidade com os atacantes.



“A gente está consciente disso. Não é falar que o ataque não corresponde, somos nós todos, os próprios defensores, de cabeça. Fica o aprendizado, temos que ser mais letais, de todas as formas. É repartida com toda a equipe a responsabilidade de não marcar gols", avaliou.



Antes de Danilo, o técnico Leonardo Jardim já havia apontado a falta de eficácia ofensiva como determinante para o resultado. E tentou explicar o que pode estar acontecendo ao time na hora de definir as jogadas.



"Melhor do que a eficácia é o gesto técnico. Treinamos finalização, mas tem a ver com a confiança do jogador. Não por falta de atitude e empenho" analisou.