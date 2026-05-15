Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Vitória, no Barradão - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Vitória, no BarradãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/05/2026 13:20

deixa de ganhar R$ 94 milhões caso conquistasse o título, fora o que teria direito com venda de ingressos e outras arrecadações no Maracanã.

O Flamengo não cumpriu com um dos objetivos até a parada para a Copa do Mundo, ao ser eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil . Fora das oitavas de final, o Rubro-Negrocaso conquistasse o título, fora o que teria direito com venda de ingressos e outras arrecadações no Maracanã.

A conta diz respeito à premiação a cada fase até levantar o troféu, o que não acontecerá mais nesta temporada. Ao não chegar às oitavas de final, o clube deixou de receber R$ 3 milhões.

Já se avançasse para as quartas, embolsaria mais R$ 4 milhões. Chegar à semifinal garantiria mais R$ 9 milhões. E o título daria direito a outros R$ 78 milhões.

Quanto o Flamengo ganhou na Copa do Brasil de 2026



Por ter participado da 5ª fase do torneio, o Rubro-Negro garantiu somente R$ 2 milhões com o torneio de mata-mata.



Sem poder garantir uma grande quantia na Copa do Brasil, resta ao Flamengo a disputa pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores.