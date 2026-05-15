Festa da torcida do Flamengo no Maracanã

Rio - O Flamengo anunciou na noite desta sexta-feira (15), por meio das redes sociais, que os ingressos para o jogo contra o Palmeiras estão esgotados. As duas equipes vão se enfrentar no dia 23 (um sábado), a partir das 21h, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
"Mais um show da Nação garantido! Os ingressos para o duelo contra o Palmeiras, no dia 23/05, já estão esgotados! Vamos lotar nossa casa e fazer aquela festa que só a Maior Torcida do Mundo sabe fazer!", escreveu o clube.
A comercialização para sócios começou no dia 7 de maio. Já a abertura da venda para o público geral começou nesta sexta-feira (15), às 10h.
Atualmente, o Palmeiras soma 34 pontos e lidera o Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que tem um jogo a menos, está em segundo com 30 pontos.
Antes de pensar no Alviverde, porém, o Flamengo vai enfrentar: o Athletico-PR no domingo (17), na Arena da Baixada, pelo Brasileirão; e o Estudiantes na quarta-feira (20), pela Libertadores, no Maracanã.