Flamengo foi eliminado em Salvador - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo foi eliminado em SalvadorGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/05/2026 07:30 | Atualizado 15/05/2026 09:28

Rio - Antes da derrota por 2 a 0 em Salvador, que selou o destino do Flamengo na Copa do Brasil , o presidente Luiz Eduardo Baptista afirmou que o grande objetivo do clube carioca no ano era conquistar a competição, junto do Brasileiro e da Libertadores. A eliminação diante do Vitória aumenta a pressão na equipe da Gávea.

"Nosso objetivo era manter as três competições em aberto, mas acabamos perdendo. Aumenta a pressão para conquistarmos as outras competições, mas a responsabilidade é a mesma. Atitude não faltou, os jogadores tentaram o melhor. Com 26 finalizações não conseguimos fazer um gol, há dias que as coisas não acontecem. Estou dizendo aqui e disse aos jogadores que não foi por falta de empenho, os jogadores deram seu melhor", admitiu Leonardo Jardim.

O treinador português chegou ao Flamengo na final do Campeonato Carioca e acabou faturando o título depois de uma disputa por pênaltis contra o Fluminense.

Na Libertadores, o Rubro-Negro faz ótima campanha até o momento e está muito perto de selar a classificação em primeiro lugar. No Brasileiro, o clube carioca está na segunda colocação, atrás do líder Palmeiras.