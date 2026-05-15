Flamengo foi eliminado em SalvadorGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo admite aumento da pressão com a eliminação da Copa do Brasil: 'Responsabilidade'
Rubro-Negro está vivo na Libertadores e no Brasileiro
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Jardim analisa derrota do Flamengo, eliminado da Copa do Brasil, e rechaça vexame
Por outro lado, o técnico pontuou que o Fla é favorito contra qualquer equipe e pontuou que o resultado foi inesperado
Flamengo perde para o Vitória no Barradão e está eliminado da Copa do Brasil
A equipe de Leonardo Jardim se despede da competição na quinta fase
Flamengo é absolvido pelo STJD por confusão nos arredores do Maracanã
Incidentes aconteceram antes e depois do clássico com o Vasco, no dia 3 de maio
Evertton Araújo celebra boa fase e divide méritos com companheiros de Flamengo
Jogador, de 23 anos, vem sendo destaque com Leonardo Jardim
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Jogador, de 26 anos, teria perdido espaço por problemas extracampo
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