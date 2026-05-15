Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - Maddie Meyer / AFP

Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraMaddie Meyer / AFP

Publicado 15/05/2026 17:07

O técnico Carlo Ancelotti e o coordenador geral de Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, estarão em Curitiba para assistir ao jogo entre Athletico-PR e Flamengo . O Rubro-Negro Carioca tem sete atletas na pré-lista para a Copa do Mundo. São eles: Alex Sandro; Danilo; Léo Ortiz; Léo Pereira; Lucas Paquetá; Samuel Lino; e Pedro.

Athletico-PR e Flamengo medem forças no domingo (17), a partir das 19h30, na Arena da Baixada. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão soma 23 pontos e aparece em quinto. O Fla tem 30 e ocupa a segunda colocação.

A lista de 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo será anunciada na próxima segunda-feira (18), a partir das 17h, no Museu do Amanhã, no centro do Rio.

Agenda do Brasil

A Seleção enfrenta o Panamá em amistoso no dia 31 de maio, no Maracanã, que marcará a despedida do país. No dia seguinte, a delegação segue para os Estados Unidos, onde fará o último jogo antes do torneio, contra o Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, em 6 de junho.

Uma semana depois, em 13 de junho, o Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, em Nova Jersey. A Seleção também enfrenta, pelo grupo C, o Haiti, no dia 19 de junho, e a Escócia em 24 de junho.