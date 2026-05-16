Jogador marcou gol da vitória na estreia da Libertadores de 2025Schneyder Mendoza / AFP
Presidente reconhece erro ao vender atacante: 'Não é simples jogar no Flamengo'
Centroavante foi negociado menos de um ano após sua chegada ao Rubro-Negro
Com Paquetá, Flamengo divulga relacionados para encarar o Athletico-PR
Apesar do retorno do meio-campista, o Rubro-Negro terá vários desfalques; confira
Site vaza possível nova terceira camisa do Flamengo para 2026
Conselho Deliberativo já aprovou a peça
Presidente reconhece erro ao vender atacante: 'Não é simples jogar no Flamengo'
Centroavante foi negociado menos de um ano após sua chegada ao Rubro-Negro
Flamengo anuncia que ingressos para o jogo contra o Palmeiras estão esgotados
As duas equipes vão se enfrentar no dia 23 (um sábado), a partir as 21h, no Maracanã
Em Curitiba, Ancelotti assistirá a jogo do Flamengo, que tem sete nomes na pré-lista
A partida acontecerá na véspera da convocação para a Copa do Mundo
Casagrande critica atuação do Flamengo em Salvador: 'Nem parecia um time técnico'
Clube carioca foi eliminado na Copa do Brasil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.