Jogador marcou gol da vitória na estreia da Libertadores de 2025 - Schneyder Mendoza / AFP

Jogador marcou gol da vitória na estreia da Libertadores de 2025Schneyder Mendoza / AFP

Publicado 16/05/2026 09:41

Rio - O presidente Luis Eduardo Baptista declarou estar satisfeito com as contratações da sua gestão, mas confessou certo arrependimento com a venda de um atleta em específico: Juninho. O dirigente rubro-negro admitiu que o clube deveria ter tido mais paciência com o jogador, que foi muito criticado, mas vive boa fase em sua nova equipe.

"Eu estou muito satisfeito com as contratações que a gente fez desde que eu assumi o clube. Até uma que não deu tão certo, como a do Juninho. Eu entendo que não foi por causa do atleta, foi um erro nosso", reconheceu Bap, ao videocast 'Sport Insider', do canal 'N Sports' no YouTube.

"Léo Pereira demorou quanto tempo para ser abraçado pela torcida do Flamengo? Um ano e meio. Michael? Mais de um ano. Rodinei? Quase dois. Pulgar? Um ano. É que hoje o jogador chega e todo mundo quer que ele chegue voando, arrebente a boca do balão. Não é simples jogar em um clube como o Flamengo. Nível de exposição, de cobrança, a pressão... É um pacote", completou o presidente.

O Rubro-Negro não teve prejuízos consideráveis com as transações envolvendo Juninho. O atacante foi comprado do Qarabag, do Azerbaijão, em janeiro do ano passado, por cerca de R$ 30 milhões, e, após 11 meses, foi vendido ao Pumas, do México, por praticamente o mesmo valor. No futebol mexicano, o centroavante vive grande fase, contribuindo com oito gols e quatro assistências em 21 jogos.