Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada - Adriano Fontes / Flamengo

Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Athletico-PR, na Arena da BaixadaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 17/05/2026 21:49

Curitiba - Artilheiro isolado do Flamengo e do Campeonato Brasileiro, Pedro garantiu estar confiante para a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, que será nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã. Sob os olhares de Carlo Ancelotti, o atacante balançou a rede no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR , neste domingo (17), na Arena da Baixada, pela 16ª rodada da competição nacional.

"A expectativa é boa. Deus sabe de todas as coisas. Estou em paz, confiante. Trabalhei para isso aqui no Flamengo. Voltei a ser titular, a ter sequência de jogos. Fico feliz por estar no radar, com chance de estar lá. Isso já é gratificante. Mas sim, espero estar lá. A Seleção é uma consequência do trabalho que faço aqui", disse o jogador, em entrevista após o confronto.

O camisa 9 também fez uma análise do duelo e comemorou o gol marcado sobre o Furacão: "Agradeço a Deus por mais um gol, mais uma boa partida. Todos nos entregamos ao máximo. Aqui é um campo difícil de jogar, um sintético em que a bola corre muito. Mas não é desculpa. O primeiro tempo foi abaixo, conseguimos equilibrar na segunda etapa e criamos oportunidades também. Foi importante pontuar. Agora, é continuar trabalhando".