Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Athletico-PR, na Arena da BaixadaAdriano Fontes / Flamengo
Artilheiro do Flamengo, Pedro mostra estar confiante por convocação: 'Expectativa boa'
Atacante balançou a rede no empate com o Athletico-PR, na Arena da Baixada
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