Leonardo Jardim e auxiliar analisam treino no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim e auxiliar analisam treino no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/05/2026 09:01

Rio - Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentam neste domingo (17), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. Eliminado da Copa do Brasil no meio de semana, o Mais Querido vê a pressão crescer nos bastidores e quer retomar o caminho das vitórias na temporada. Do outro lado, o Athletico tem o artilheiro do campeonato, empatado com Pedro, e pode entrar no G-4 se vencer.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)

Como chega o Flamengo

Mexido pela eliminação para o Vitória, na Copa do Brasil, o Flamengo não vive mais a calmaria que marcou os dois primeiros meses sob comando de Jardim. Agora, precisa vencer para virar a página e, principalmente, aproveitar mais um empate do líder Palmeiras. Nesta rodada, a diferença entre os dois pode cair para dois pontos.

A grande novidade de Leonardo Jardim para o duelo deve ser o retorno de Lucas Paquetá , recuperado. Caso se concretize, a volta do meia acontece em ótima hora, visto que Jorginho e Evertton Araújo estão suspensos por três amarelos. Pulgar ainda não volta e Léo Ortiz pode ser improvisado como volante. Plata, Luiz Araújo e De la Cruz também são desfalques.

O Flamengo deve jogar com: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, Paquetá e Carrascal; Cebolinha (Bruno Henrique), Samuel Lino e Pedro.

Provável escalação do Athletico-PR

Vindo de classificação sofrida na Copa do Brasil, eliminando o Atlético-GO nos pênaltis, fora de casa, o Athletico Paranaense vive sequência instável no Brasileirão. Nas últimas cinco rodadas, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. Ainda assim, o time ocupa a 5ª posição, a apenas um ponto do G-4, muito em função de Kevin Viveros, o artilheiro do campeonato empatado com Pedro e John Kennedy, todos com 8 gols.

Nesta partida, o próprio treinador Odair Hellman é novidade, já que cumpriu suspensão na rodada anterior, contra o Vasco. Esquivel, Benavídez e Viveros também estavam suspensos e voltam a ficar à disposição. Porém, Luis Gustavo e Terán serão desfalques por lesão, assim como Portilla, punido com o terceiro amarelo. O goleiro Santos deve reencontrar o Flamengo pela primeira vez após deixar o clube, em janeiro de 2024.

O provável time do Athletico-PR é: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Felipinho, Jadson (Zapelli), João Cruz e Mendoza; Bruninho e Viveros.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)