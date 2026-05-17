Gonzalo Plata vive polêmica com vídeo vazado nas redes sociais - Adriano Fontes / Flamengo

Gonzalo Plata vive polêmica com vídeo vazado nas redes sociaisAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 17/05/2026 11:00 | Atualizado 17/05/2026 11:29

Rio - Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais um vídeo do equatoriano Gonzalo Plata, do Flamengo, aparentemente embriagado, curtindo a noite com amigos. Em reação, o Rubro-Negro se manifestou em nota oficial, afirmando que a gravação é antiga, de meses atrás, e que sua reprodução no momento atual foi uma tentativa de "atingir a imagem do atleta e do clube".



"O vídeo que vem sendo divulgado nas redes sociais e reproduzido por alguns veículos de comunicação, no qual o jogador Gonzalo Plata aparece na companhia de amigos, não é recente. A publicação original foi feita há meses", publicou o Flamengo em comunicado.



"A atual repercussão do conteúdo representa mais uma tentativa de atingir a imagem do atleta e do Clube de Regatas do Flamengo por meio da disseminação de desinformação e da utilização de informações fora de contexto. O Clube de Regatas do Flamengo repudia a irresponsabilidade daqueles que, de forma leviana e de má-fé, produzem e propagam fake news", arrematou o time.



Confira o vídeo de Plata curtindo a noite



