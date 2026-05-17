Gonzalo Plata vive polêmica com vídeo vazado nas redes sociaisAdriano Fontes / Flamengo

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Rio - Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais um vídeo do equatoriano Gonzalo Plata, do Flamengo, aparentemente embriagado, curtindo a noite com amigos. Em reação, o Rubro-Negro se manifestou em nota oficial, afirmando que a gravação é antiga, de meses atrás, e que sua reprodução no momento atual foi uma tentativa de "atingir a imagem do atleta e do clube".
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"O vídeo que vem sendo divulgado nas redes sociais e reproduzido por alguns veículos de comunicação, no qual o jogador Gonzalo Plata aparece na companhia de amigos, não é recente. A publicação original foi feita há meses", publicou o Flamengo em comunicado.
"A atual repercussão do conteúdo representa mais uma tentativa de atingir a imagem do atleta e do Clube de Regatas do Flamengo por meio da disseminação de desinformação e da utilização de informações fora de contexto. O Clube de Regatas do Flamengo repudia a irresponsabilidade daqueles que, de forma leviana e de má-fé, produzem e propagam fake news", arrematou o time.
Em abril deste ano, Plata viveu indefinições sobre seu futuro no Flamengo e sua saída chegou a ser cogitada. Porém, o equatoriano foi apoiado internamente por boa parte dos jogadores, recuperou prestígio e voltou a ser opção para Leonardo Jardim.

Confira o vídeo de Plata curtindo a noite