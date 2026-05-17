Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/05/2026 22:15

Rio - O Flamengo planeja ser o primeiro clube brasileiro a alcançar R$ 3 bilhões de receita anual até 2030. A diretoria rubro-negra, inclusive, já tem alguns projetos em mente, principalmente fora de campo. As informações são do site 'ge'.

Em breve, uma marca própria de roupa casual feminina deve ser lançada. Outro foco é o ramo imobiliário. Há a ideia de construir um hotel de luxo na sede da Gávea, na Zona Sul do Rio.

A 'Flamengo TV' também pode ter novidades, com um reality show ligado a futebol. Em relação ao Maracanã, o objetivo é conseguir ocupar o estádio por completo a partir de 2027, além de lançar um aplicativo de delivery para funcionar lá dentro.

O Rubro-Negro já foi o pioneiro em alcançar R$ 1 bilhão (2021) e R$ 2 bilhões (2025) de faturamento no país. Agora, espera seguir com os cofres ainda mais cheios nos próximos anos.