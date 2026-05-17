Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
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Diretoria rubro-negra já tem alguns projetos em mente, principalmente fora de campo
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