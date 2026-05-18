Canela de Lucas Paquetá após jogo contra o Athletico-PR - Reprodução / Instagram

Canela de Lucas Paquetá após jogo contra o Athletico-PRReprodução / Instagram

Publicado 18/05/2026 08:05

Rio — O Flamengo publicou um vídeo da canela ferida do jogador Lucas Paquetá, que sofreu uma entrada dura do meia Felipinho durante o jogo contra o Athletico-PR neste domingo (17) , pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em postagens nas redes sociais, o Rubro-Negro contestou a decisão da arbitragem de não expulsar o jogador do clube paranaense.



"A imagem da canela de Lucas Paquetá mostra a gravidade de uma entrada violenta que, por pouco, não causou uma fratura, enquanto Alex Sandro também sofreu com o excesso de força física durante a partida. Somente no lance com Paquetá a arbitragem deu apenas um cartão amarelo", afirma a publicação.

O lance envolvendo Alex Sandro citado pelo clube aconteceu aos 19 minutos. O lateral-esquerdo sofreu um carrinho do zagueiro Juan Felipe Aguirre.

O Flamengo também fez uma outra postagem exibindo o momento em que Felipinho atinge Paquetá com a sola da chuteira. Em seguida, o vídeo corta para a imagem da canela ferida do meia, e o texto: "Foi só um amarelo". "Pro portador do apito 'nitidamente' foi só pra amarelo", ironizou o clube na legenda.

O jogo

Athletico-PR e Flamengo empataram em 1 a 1 na Arena da Baixada. Stiven Mendoza abriu o placar para a equipe da casa, enquanto Pedro empatou para os cariocas aos 39 minutos do segundo tempo. A equipe de Leonardo Jardim perdeu a chance de se aproximar do Palmeiras, líder do Brasileirão e que também empatou na rodada.



O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Estudiantes nesta quarta-feira (20), no Maracanã, pela 5ª rodada da Copa Libertadores.