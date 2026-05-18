Rossi durante o desembarque em Curitiba para a partida contra o Athletico-PR - Adriano Fontes / Flamengo

Rossi durante o desembarque em Curitiba para a partida contra o Athletico-PRAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 18/05/2026 10:18





"O que posso falar? Se vocês acharam que foi falha, depois faremos uma análise do que foi o lance. Teve um leve desvio, acho que poderia ter definido de outra maneira. Tentei segurar e não deu tempo de encaixar a bola. Só levantei o braço para desviar. Tentei continuar com a jogada, mas acontece", disse.



A falha aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo. Stiven Mendoza recebeu a bola, invadiu a área e chutou. A bola desviou em Léo Ortiz, confundindo Rossi, que não conseguiu esticar o braço. No entanto, o goleiro se recuperou e conseguiu fazer grandes defesas ao longo do jogo.



LEIA MAIS: Vídeo! Flamengo exibe canela ferida de Paquetá e contesta arbitragem Rio — O goleiro Rossi, do Flamengo, falhou no gol sofrido para o Athletico-PR no empate em 1 a 1 neste domingo (17) , pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista após o confronto, ele afirmou que está "mais forte do que nunca" e analisou como poderia ter definido o lance de outra forma."O que posso falar? Se vocês acharam que foi falha, depois faremos uma análise do que foi o lance. Teve um leve desvio, acho que poderia ter definido de outra maneira. Tentei segurar e não deu tempo de encaixar a bola. Só levantei o braço para desviar. Tentei continuar com a jogada, mas acontece", disse.A falha aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo. Stiven Mendoza recebeu a bola, invadiu a área e chutou. A bola desviou em Léo Ortiz, confundindo Rossi, que não conseguiu esticar o braço. No entanto, o goleiro se recuperou e conseguiu fazer grandes defesas ao longo do jogo.

"Um goleiro está exposto a esses erros e, quando erro, sai gol. Então fica mais exposto ainda, mas estou tranquilo. Erram os melhores, por que eu não posso errar? Depois, o time foi para frente, buscar o empate. Acho que fizermos um bom jogo, é difícil jogar aqui", concluiu.



Rossi também já havia sido cobrado por ter falhado no jogo contra o Vitória, na última quinta-feira (14), pela Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim comentou sobre o momento do jogador, na coletiva de imprensa depois da partida contra o Athletico-PR.



"Com certeza o Rossi é um jogador importante e já provou principalmente nos últimos anos. Acreditamos nele. Não vamos esconder que nos últimos dois jogos, teve duas intervenções infelizes. Isso não deixa de termos total confiança nele. Acreditamos que são momentos e no futuro próximo vai voltar ao seu nível. Tem o apoio de toda gente e a equipe de trabalho também continua a se dedicar. São episódios isolados e ele vai voltar a sua forma", explicou.