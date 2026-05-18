Seleção Uruguaia divulga imagem da chegada de ArrascaetaDivulgação/X @Uruguay
Ele está aqui pic.twitter.com/9Up0QiPNaE— Selección Uruguaya (@Uruguay) May 18, 2026
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Seleção Uruguaia divulga imagem da chegada de ArrascaetaDivulgação/X @Uruguay
Ele está aqui pic.twitter.com/9Up0QiPNaE— Selección Uruguaya (@Uruguay) May 18, 2026
Flamengo libera Arrascaeta para se apresentar à seleção e seguir tratamento no Uruguai
Meia fraturou a clavícula direita e passou por cirurgia no fim de abril
Flamengo volta a ter quatro convocados pela Seleção para a Copa após 68 anos
Rubro-Negro ainda vive a expectativa de ter outros cinco nomes no torneio por outros países
Paquetá questiona 'critérios' da arbitragem após empate: 'Difíceis de entender'
por meio das redes sociais, o meia mostrou uma foto da canela ferida
Rossi assume falha em gol do Athletico-PR: 'Não deu tempo de encaixar a bola'
No entanto, o jogador se recuperou com boas defesas ao longo da partida
Vídeo! Flamengo exibe canela ferida de Paquetá e contesta arbitragem
Rubro-Negro afirmou que entrada sofrida pelo meia durante jogo contra Athletico-PR não causou uma fratura 'por pouco'
Jardim analisa empate do Flamengo com o Athletico-PR: 'Temos que valorizar o ponto'
Rubro-Negro saiu atrás no placar, mas Pedro deixou tudo igual já na reta final
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