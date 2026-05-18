Seleção Uruguaia divulga imagem da chegada de ArrascaetaDivulgação/X @Uruguay

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Rio - O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (18) que Arrascaeta foi liberado para se apresentar à seleção do Uruguai. O meio-campista, que sofreu uma fratura na clavícula direita no fim de abril, seguirá o tratamento no país.
O jogador se machucou no empate em 1 a 1 com o Estudiantes, no dia 29 de abril, pela fase de grupos da Libertadores. O uruguaio levou a pior em uma dividida e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo. No dia seguinte, ele passou por cirurgia.
Em entrevista à 'Flamengo TV' divulgada na semana passada, o chefe de Departamento Médico do Rubro-Negro, Fernando Sassaki, informou que a evolução do uruguaio "tem sido muito positiva".
O meia trabalha para se recuperar e representar sua seleção na Copa do Mundo. O torneio será realizado entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A Celeste está no Grupo H, junto com Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.