Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo e Lucas Paquetá vão para a Copa do Mundo

Hugo Perruso
Com Lucas Paquetá, Danilo, Alex Sandro e Léo Pereira, o Flamengo chega a 41 convocações para a seleção brasileira em Copas do Mundo desde 1930. A lista de Carlo Ancelotti, entretanto, é histórica porque desde 1958 anos o Rubro-Negro não tinha um quarteto no grupo do Brasil, igualando o recorde do clube.
Naquele mundial histórico, Joel, Moacir, Dida e Zagallo foram chamados pelo técnico Vicente Feola e fizeram parte do primeiro título do país. Dida e Zagallo, inclusive, eram titulares e estiveram presentes na grande final vencida por 5 a 2 sobre a anfitriã Suécia.

Maior número de representantes na Seleção

Aliás, 1958 e agora 2026 são as edições com mais jogadores rubro-negros convocados pela Seleção. Por outro lado, em outras cinco nenhum brasileiro que jogava pelo Rubro-Negro foi chamado.
Em 2018 e 2014, entretanto, estrangeiros que estavam no clube disputaram a Copa do Mundo: os peruanos Guerrero e Trauco e o equatoriano Erazo, respectivamente. As outras vezes em branco foram em 2006, 1962 e 1934.

Recorde do Flamengo na Copa do Mundo

Além da seleção brasileira, a tendência é que o Flamengo tenha representantes em outras três seleções sul-americanas. Afinal, os uruguaios Arrascaeta, Varela e De La Cruz, o equatoriano Gonzalo Plata e o colombiano Carrascal também devem estar nas listas finais de seus países.
Com isso, pode chegar a nove o número de convocados do atual elenco rubro-negro. Isso será o recorde absoluto, já que o máximo do clube até então eram justamente os quatro de 1958, além da mesa quantidade em 2022 (Everton Ribeiro e Pedro, pelo Brasil; Varela e Arrascaeta, pelo Uruguai).

Todos os convocados do Flamengo para a Copa do Mundo

2022
Everton Ribeiro e Pedro
Varela e Arrascaeta (Uruguai)

2018
Guerrero e Trauco (Peru)

2014
Erazo (Equador)

2010
Kleberson
Fierro (Chile)

2006 - ninguém

2002
Juninho Paulista

1998
Júnior Baiano e Zé Roberto

1994
Gilmar

1990
Zé Carlos e Renato Gaúcho

1986
Zico, Sócrates e Leandro (que decidiu não jogar)

1982
Leandro, Zico e Júnior

1978
Toninho Baiano e Zico

1974
Renato e Paulo Cézar Caju

1970
Brito

1966
Paulo Henrique e Silva Batuta

1962 - ninguém

1958
Joel, Moacir, Dida e Zagallo

1954
Dequinha, Rubens e Índio

1950
Juvenal e Bigode

1938
Walter, Domingos da Guia e Leônidas da Silva

1934 - ninguém

1930
Benevenuto, Moderato e Araken Patusca*
* foi inscrito como jogador do Flamengo apenas para disputar a Copa, mas nunca jogou pelo clube