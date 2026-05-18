Com Lucas Paquetá, Danilo, Alex Sandro e Léo Pereira, o Flamengo chega a 41 convocações para a seleção brasileira em Copas do Mundo desde 1930. A lista de Carlo Ancelotti, entretanto, é histórica porque desde 1958 anos o Rubro-Negro não tinha um quarteto no grupo do Brasil, igualando o recorde do clube.
Naquele mundial histórico, Joel, Moacir, Dida e Zagallo foram chamados pelo técnico Vicente Feola e fizeram parte do primeiro título do país. Dida e Zagallo, inclusive, eram titulares e estiveram presentes na grande final vencida por 5 a 2 sobre a anfitriã Suécia.
Maior número de representantes na Seleção
Aliás, 1958 e agora 2026 são as edições com mais jogadores rubro-negros convocados pela Seleção. Por outro lado, em outras cinco nenhum brasileiro que jogava pelo Rubro-Negro foi chamado.
Em 2018 e 2014, entretanto, estrangeiros que estavam no clube disputaram a Copa do Mundo: os peruanos Guerrero e Trauco e o equatoriano Erazo, respectivamente. As outras vezes em branco foram em 2006, 1962 e 1934.
Recorde do Flamengo na Copa do Mundo
Além da seleção brasileira, a tendência é que o Flamengo tenha representantes em outras três seleções sul-americanas. Afinal, os uruguaios Arrascaeta, Varela e De La Cruz, o equatoriano Gonzalo Plata e o colombiano Carrascal também devem estar nas listas finais de seus países.
Com isso, pode chegar a nove o número de convocados do atual elenco rubro-negro. Isso será o recorde absoluto, já que o máximo do clube até então eram justamente os quatro de 1958, além da mesa quantidade em 2022 (Everton Ribeiro e Pedro, pelo Brasil; Varela e Arrascaeta, pelo Uruguai).
Todos os convocados do Flamengo para a Copa do Mundo
2022 Everton Ribeiro e Pedro Varela e Arrascaeta (Uruguai)
2018 Guerrero e Trauco (Peru)
2014 Erazo (Equador)
2010 Kleberson Fierro (Chile)
2006 - ninguém
2002 Juninho Paulista
1998 Júnior Baiano e Zé Roberto
1994 Gilmar
1990 Zé Carlos e Renato Gaúcho
1986 Zico, Sócrates e Leandro (que decidiu não jogar)
1982 Leandro, Zico e Júnior
1978 Toninho Baiano e Zico
1974 Renato e Paulo Cézar Caju
1970 Brito
1966 Paulo Henrique e Silva Batuta
1962 - ninguém
1958 Joel, Moacir, Dida e Zagallo
1954 Dequinha, Rubens e Índio
1950 Juvenal e Bigode
1938 Walter, Domingos da Guia e Leônidas da Silva
1934 - ninguém
1930 Benevenuto, Moderato e Araken Patusca* * foi inscrito como jogador do Flamengo apenas para disputar a Copa, mas nunca jogou pelo clube
