Carvajal está de saída do Real Madrid - Reprodução/Real Madrid

Carvajal está de saída do Real MadridReprodução/Real Madrid

Publicado 18/05/2026 15:29

Espanha - Ídolo, Carvajal está de saída do Real Madrid. O anúncio veio através de um comunicado oficial do clube merengue nesta segunda-feira (18), e o lateral-direito de 34 anos receberá uma homenagem especial no Santiago Bernabéu no último jogo da equipe na temporada, no próximo sábado (23), contra o Athletic Bilbao.



Revelado pelo time espanhol, o defensor chegou às categorias de base do Real Madrid em 2002. Em 2012, foi vendido ao Bayer Leverkusen, mas retornou no ano seguinte. Ao todo, atuou em 450 jogos pela equipe profissional dos Merengues, marcou 14 gols e distribuiu 65 assistências.





Carvajal esteve presente na era de ouro do Real Madrid e conquistou seis Ligas dos Campeões, sendo peça importante nas campanhas. Na última conquista continental do clube espanhol, o lateral-direito fez o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, na decisão de 2024.



Nos últimos anos, o defensor conviveu com problemas físicos e perdeu espaço no elenco. Na atual temporada, disputou 22 jogos, sendo nove como titular, e não teve participações em gols. Leia mais: Jogador da seleção espanhola sofre fratura e está fora da Copa do Mundo Carvajal esteve presente na era de ouro do Real Madrid e conquistou seis Ligas dos Campeões, sendo peça importante nas campanhas. Na última conquista continental do clube espanhol, o lateral-direito fez o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, na decisão de 2024.Nos últimos anos, o defensor conviveu com problemas físicos e perdeu espaço no elenco. Na atual temporada, disputou 22 jogos, sendo nove como titular, e não teve participações em gols.

Confira o comunicado oficial do Real Madrid:

O Real Madrid C. F. e nosso capitão Dani Carvajal chegaram a um acordo para encerrar uma etapa maravilhosa como jogador do nosso clube ao final da presente temporada.

O Real Madrid deseja expressar sua gratidão e todo o carinho a uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial.



Carvajal é um dos cinco jogadores que, ao longo de toda a história do futebol, conseguiram conquistar 6 Copas da Europa, e fez parte de uma equipe que protagonizou uma das épocas mais brilhantes da nossa história.



Ele chegou ao Real Madrid no ano de 2002 e defendeu nossa camisa durante 23 temporadas: 10 na base e 13 no time principal, com o qual conquistou 27 títulos: 6 Copas da Europa, 6 Mundiais de Clubes, 5 Supercopas da Europa, 4 Ligas, 2 Copas do Rei e 4 Supercopas da Espanha.



No âmbito individual, Carvajal foi incluído no Onze Mundial do FIFpro 2024, conquistou o prêmio The Best para o Onze Masculino da FIFA 2024 e foi eleito o Melhor jogador da final da Champions 2024, na qual marcou um gol.



Carvajal disputou 450 partidas com nossa equipe, nas quais marcou 14 gols.



Pela seleção da Espanha, jogou 51 partidas, sendo campeão da Eurocopa em 2024 e da Liga das Nações em 2023.



Para o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, “Dani Carvajal é uma lenda e um símbolo do Real Madrid e de sua base. Sua imagem ao lado de nosso querido e saudoso Alfredo Di Stéfano colocando a primeira pedra da Cidade Real Madrid ficará para sempre no coração de todos os madridistas e na história do nosso clube. Carvajal sempre representou os valores do Real Madrid de maneira exemplar. Esta é e sempre será sua casa.”



O Real Madrid deseja a Dani Carvajal e sua família tudo de melhor nesta nova etapa de sua vida.



O estádio Santiago Bernabéu lhe prestará homenagem neste sábado, por ocasião da última partida da Liga que nossa equipe disputará."