João Pedro em ação no jogo entre Chelsea e LeedsAdrian Dennis / AFP

Rio - João Pedro se manifestou por meio de uma rede social, nesta segunda-feira (18), após não ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Na publicação, o atacante do Chelsea lamentou a ausência na lista, mas ressaltou que segue tranquilo e centrado. Ele ainda desejou boa sorte para os que estão no torneio e avisou que será mais um torcedor pelo hexa. 
"Procurei dar o meu melhor a todo o tempo. Infelizmente, não foi possível realizar esse sonho de defender meu país em uma Copa do Mundo, mas sigo tranquilo e centrado como sempre procuro estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, eu desejo boa sorte para todos que estão lá e serei mais um torcedor para eles trazerem o hexa para casa", escreveu João Pedro, nos stories do Instagram.
O atacante é peça importante para o Chelsea. Na temporada 2025/26, João Pedro disputou 49 partidas, anotou 20 gols e deu seis assistências. Ele era frequentemente chamado por Ancelotti.
A lista divulgada por Carlo Ancelotti, no ataque, tem: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).
