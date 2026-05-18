Convocação da Seleção tem teatro, show de drones e mais; veja imagens
Carlo Ancelotti divulgou a lista oficial para a Copa do Mundo em grande evento no Museu do Amanhã
Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organizou um grande evento para o anúncio da lista oficial de jogadores convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã. A festa contou com teatro, homenagens, shows e muito mais.
Quem foram os convocados?
. Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
. Laterais: Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Ibañez (Al Ahli) e Wesley (Roma);
Zagueiros: Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Pereira (Flamengo) e Marquinhos (PSG);
. Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo);
. Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).
