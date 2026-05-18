Copa do Mundo

Convocação da Seleção tem teatro, show de drones e mais; veja imagens

Carlo Ancelotti divulgou a lista oficial para a Copa do Mundo em grande evento no Museu do Amanhã

Show de drones
Dilsinho
Teatro
Teatro
Samir Xaud, atual presidente da CBF
Festa dos torcedores brasileiros nos arredores do Museu do Amanhã
Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organizou um grande evento para o anúncio da lista oficial de jogadores convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã. A festa contou com teatro, homenagens, shows e muito mais. 

Quem foram os convocados? 

. Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

. Laterais: Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Ibañez (Al Ahli) e Wesley (Roma);
Zagueiros: Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Pereira (Flamengo) e Marquinhos (PSG);

. Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo);

. Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).

Veja como foi o show de drones

