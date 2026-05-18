Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - Érica Martin / Agência O Dia

Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 18/05/2026 18:52

Rio - O técnico Carlo Ancelotti explicou a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 . O camisa 10 foi chamado pela primeira vez com o italiano justamente nesta segunda-feira (18), no anúncio dos 26 jogadores que representarão a seleção brasileira no torneio.

"Fizemos a avaliação de Neymar o ano todo. Vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, melhorou sua condição física. Ele é um jogador importante, vai ser importante nessa Copa do Mundo. Tem o mesmo papel e obrigação que os outros 25. Tem a possibilidade de jogar, não jogar, entrar, estar no banco. Tem a mesma responsabilidade que os outros. É um jogador experiente", disse Ancelotti.

"A avaliação de todo o ano foi só a parte física, sempre falamos disso. Para Neymar, só um tema físico para ele. Nos últimos jogos, ele jogou com continuidade. Ele tem a possibilidade de melhorar a sua condição física neste período até o primeiro jogo da Copa. Experiência nesse tipo de competição, o carinho que tem do grupo pode criar um ambiente melhor no grupo", afirmou posteriormente.

A lista contou com outras mudanças. O volante Andrey Santos e o atacante João Pedro, ambos do Chelsea, não foram chamados. Os goleiros Bento, do Al-Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians, não foram chamados. Ancelotti optou por chamar Weverton, arqueiro do Grêmio.



"Em algumas posições, com do goleiro, privilegiamos um pouco mais a experiência. Por isso também chamamos Weverton, do Grêmio. Jogadores experientes que não precisamos testar, não testamos. Sabemos seu valor. Eles estão acostumados. Sinto muito que outros não estejam aqui, como Bento e Hugo Souza. Eles terão, como outros jovens que não estão nesta lista, como Andrey Santos e João Pedro, a oportunidade de estar no projeto para a próxima Copa do Mundo", contou o técnico.

Veja mais declarações de Ancelotti

Convocação de Endrick e lista final

"Quando falamos de Endrick para o futuro, era referente a essa Copa do Mundo. A decisão final para esta lista, nos reunimos nesta manhã, nos reunimos na sexta-feira. Pouco a pouco resolvemos as dúvidas que tínhamos e fechamos a lista final hoje antes do almoço".

Escolha por Weverton

"Alisson está voltando de lesão, mas está treinando, está bem. Acho que vai jogar o próximo jogo, mas se não jogar, terá tempo para estar 100% até o primeiro jogo. Este ano testamos três goleiros, Bento, Hugo Souza e John. Pensamos que para essa competição precisamos de mais um jogador experiente, como pode ser Weverton".

João Pedro fora da lista

"Dizem que o futebol europeu tem mais intensidade, mas jogar futebol aqui (no Brasil) é muito complicado, calendário que aperta muito, viagem, calor, difícil de comparar. Depois, há as características individuais dos jogadores. Obviamente, ficamos tristes por João Pedro, pela temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecia estar na lista. Infelizmente, com toda a consciência e o respeito possíveis, escolhemos outros jogadores. Sentimos muito pelo João Pedro e por todos os outros".