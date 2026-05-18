Neymar em campo pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.

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Rio - Neymar não escondeu a felicidade por ser chamado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 do Santos apareceu na live do canal 'Madhouse TV', nesta segunda-feira (18), e festejou a convocação.
Parça de Neymar, Cris Guedes participava da transmissão ao vivo e abraçou o amigo. Na sequência, o jogador vira para a câmera e celebra: "Deu tudo certo! Eu tô lá! Eu tô lá!".
Confira abaixo:
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Neymar não defende a seleção brasileira desde o dia 17 de outubro de 2023, quando se machucou na derrota para o Uruguai por 2 a 0. Na ocasião, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.
Ele demorou pouco mais de um ano para voltar a jogar e lidou com problemas físicos desde então, o que o afastou da Amarelinha. Com Carlo Ancelotti, anunciado como novo técnico da seleção em maio de 2025, ele foi convocado pela primeira vez justamente nesta segunda-feira (18), no anúncio da lista para o torneio.