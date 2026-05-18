Neymar em campo pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em campo pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 18/05/2026 22:40 | Atualizado 18/05/2026 23:01

Rio - Neymar não escondeu a felicidade por ser chamado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 do Santos apareceu na live do canal 'Madhouse TV', nesta segunda-feira (18), e festejou a convocação.

Parça de Neymar, Cris Guedes participava da transmissão ao vivo e abraçou o amigo. Na sequência, o jogador vira para a câmera e celebra: "Deu tudo certo! Eu tô lá! Eu tô lá!".

Confira abaixo:

Neymar na live do Cris Guedes: "Eu tô lá! Eu tô lá! Eu tô lá, p*!"



MADHOUSE TV pic.twitter.com/F1hASvM8WJ — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 18, 2026

Neymar não defende a seleção brasileira desde o dia 17 de outubro de 2023, quando se machucou na derrota para o Uruguai por 2 a 0. Na ocasião, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.