Neymar em campo pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.
Neymar na live do Cris Guedes: "Eu tô lá! Eu tô lá! Eu tô lá, p*!"— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 18, 2026
MADHOUSE TV pic.twitter.com/F1hASvM8WJ
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Neymar em campo pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.
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Vídeo! Confira a reação de Neymar depois de ser chamado para a Copa do Mundo
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Jogador do Santos foi chamado pela primeira vez por Ancelotti justamente na lista final para a Copa
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