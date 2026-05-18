O diário espanhol 'Marca' destacou o fim do mistério em torno do atacante e a força do elenco montado para o torneio. O jornal madrilenho também ressaltou o favoritismo brasileiro de sempre.
"A incerteza acabou. Carlo Ancelotti anunciou a lista de 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo. Uma lista que estava repleta de dúvidas foi finalmente resolvida, principalmente em relação à possível inclusão de Neymar, que se concretizou."
O veículo ainda completou, dizendo: "A Copa do Mundo era o objetivo número um de Neymar".
Em Portugal, o jornal 'A Bola' classificou o anúncio como um fato inesperado, chamando a atenção para o longo período em que o jogador esteve ausente dos gramados pela Seleção. O periódico destacou o impacto do retorno do capitão santista.
"Temos Neymar no Campeonato do Mundo! Carlo Ancelotti anunciou esta segunda-feira os 26 convocados do Brasil para o Mundial 2026 e a grande dúvida era se o capitão do Santos seria chamado ou não, ele que não joga pela seleção brasileira há quase três anos, desde outubro de 2023."
Na Itália, o jornal 'Tuttosport' também repercutiu a presença do camisa 10 com enorme destaque, apontando o atacante do Santos como a principal atração da lista e lembrando as antigas dúvidas da comissão técnica sobre sua forma física.
"Sim, Neymar voltará ao Brasil. O ex-jogador do Barcelona, que completou 34 anos em fevereiro, estava incerto até o último minuto, principalmente considerando as declarações do próprio treinador em coletiva de imprensa."
Com os nomes definidos, o Brasil agora inicia a preparação para os desafios do calendário. Antes da estreia oficial diante do Marrocos no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, a delegação cumprirá uma rotina de treinos e disputará os amistosos agendados contra as seleções do Panamá e do Egito.
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