Neymar é convocado por Carlo Ancelotti e estará na Copa do Mundo 2026 - Raul Baretta / Santos FC

Neymar é convocado por Carlo Ancelotti e estará na Copa do Mundo 2026Raul Baretta / Santos FC

Publicado 18/05/2026 19:38 | Atualizado 18/05/2026 22:10

A divulgação oficial dos 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 encerrou as especulações sobre Neymar e movimentou os principais veículos esportivos da Europa nesta segunda-feira (18). O retorno do camisa 10 e as escolhas do treinador italiano para o Mundial na América do Norte foram os temas centrais das análises estrangeiras.



O diário espanhol 'Marca' destacou o fim do mistério em torno do atacante e a força do elenco montado para o torneio. O jornal madrilenho também ressaltou o favoritismo brasileiro de sempre. Rio -encerrou as especulações sobre Neymar e movimentou os principais veículos esportivos da Europa nesta segunda-feira (18). O retorno do camisa 10 e as escolhas do treinador italiano para o Mundial na América do Norte foram os temas centrais das análises estrangeiras.O diário espanhol 'Marca' destacou o fim do mistério em torno do atacante e a força do elenco montado para o torneio. O jornal madrilenho também ressaltou o favoritismo brasileiro de sempre.

"A incerteza acabou. Carlo Ancelotti anunciou a lista de 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo. Uma lista que estava repleta de dúvidas foi finalmente resolvida, principalmente em relação à possível inclusão de Neymar, que se concretizou."

O veículo ainda completou, dizendo: "A Copa do Mundo era o objetivo número um de Neymar".



Em Portugal, o jornal 'A Bola' classificou o anúncio como um fato inesperado, chamando a atenção para o longo período em que o jogador esteve ausente dos gramados pela Seleção. O periódico destacou o impacto do retorno do capitão santista.

"Temos Neymar no Campeonato do Mundo! Carlo Ancelotti anunciou esta segunda-feira os 26 convocados do Brasil para o Mundial 2026 e a grande dúvida era se o capitão do Santos seria chamado ou não, ele que não joga pela seleção brasileira há quase três anos, desde outubro de 2023."



Na Itália, o jornal 'Tuttosport' também repercutiu a presença do camisa 10 com enorme destaque, apontando o atacante do Santos como a principal atração da lista e lembrando as antigas dúvidas da comissão técnica sobre sua forma física.

"Sim, Neymar voltará ao Brasil. O ex-jogador do Barcelona, que completou 34 anos em fevereiro, estava incerto até o último minuto, principalmente considerando as declarações do próprio treinador em coletiva de imprensa."

Com os nomes definidos, o Brasil agora inicia a preparação para os desafios do calendário. Antes da estreia oficial diante do Marrocos no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, a delegação cumprirá uma rotina de treinos e disputará os amistosos agendados contra as seleções do Panamá e do Egito.