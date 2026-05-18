Fermín López em ação pela seleção espanhola - Lluis Gene / AFP

Fermín López em ação pela seleção espanholaLluis Gene / AFP

Publicado 18/05/2026 15:16

Espanha - O meia-atacante Fermín López, uma das principais peças do Barcelona na temporada, teve confirmada uma fratura no quinto metatarso do pé direito e está fora do Mundial. O jovem de 23 anos se lesionou durante a vitória de sua equipe por 3 a 1 sobre o Betis, no último domingo (17), sendo substituído ainda no intervalo do confronto realizado no Camp Nou.



De acordo com o comunicado oficial emitido pelo clube catalão nesta segunda-feira (18), o atleta precisará passar por um procedimento cirúrgico. A imprensa espanhola estima que o tempo de recuperação seja de aproximadamente dois meses, o que inviabiliza completamente sua participação no torneio de seleções, que acontece entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

A lesão interrompe o momento mais brilhante da carreira do jogador. Fermín foi peça fundamental nas conquistas da Supercopa da Espanha e do Campeonato Espanhol nesta temporada, acumulando marcas expressivas pelo clube blaugrana: foram 13 gols e 17 assistências ao longo de 48 partidas disputadas, sendo titular em 34 delas.

Com sete convocações na carreira, o meia figurava na pré-lista de 55 jogadores do técnico Luis de la Fuente e tinha sua presença na convocação final dada como certa. A Espanha, que divulgará a lista definitiva de 26 nomes na próxima segunda-feira (25), está no Grupo H do Mundial, ao lado de Arábia Saudita, Uruguai e Cabo Verde.