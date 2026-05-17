Neuer é um dos maiores jogadores da história da AlemanhaRonny Hartmann / AFP
Nova lesão pode atrapalhar retorno de Neuer à seleção alemã; entenda
Goleiro está na pré-lista de convocados do país para a Copa do Mundo
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Convocação da Seleção para Copa do Mundo acontece nesta segunda-feira
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