Em 2026, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos pelo Santos - Raul Baretta / Santos FC

Em 2026, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos pelo SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 17/05/2026 15:36

São Paulo - Neymar mostrou estar ansioso para a convocação da Seleção para a Copa do Mundo. O camisa 10, que teve atuação discreta na derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba, neste domingo (17), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, vive expectativa para disputar o torneio internacional.



"Agradeço o carinho, toda a positividade que me mandam. Fico feliz. Foram longos anos de trabalho, muito sofrimento, mas consegui chegar na etapa final. Vai ser um dia importante. Não sou um cara ansioso, mas hoje já começo a pensar nisso", declarou o jogador, na zona mista.



"Se estiver lá, ficarei muito feliz. Vou concluir tudo o que queria. E se não estiver, serei mais na torcida para que tudo dê certo", complementou.

A relação oficial de Carlo Ancelotti será divulgada nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã. Em 2026, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos pelo Santos.