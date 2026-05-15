Bélgica e Japão divulgaram nesta sexta-feira (15) a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo. O torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Os destaques da seleção belga são Courtois (Real Madrid); De Bruyne e Lukaku (Napoli); Doku (Manchester City) e Trossard (Arsenal). No Grupo G, vão encarar Egito, Irã e Nova Zelândia.
Já os japoneses terão um desfalque de peso: Mitoma, atacante do Brighton. Ele ficou fora da relação por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Assim, Kubo e Endo terão de assumir o protagonismo diante de Holanda, Suécia e Tunísia, no Grupo F. 

A lista da Bélgica

. Goleiros: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg);

. Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Thomas Meunier (Lille OSC), Nathan Ngoy (Lille OSC) e Joaquin Seys (Club Brugge);

. Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge) e Axel Witsel (Girona FC);

. Atacantes: Charles De Ketelaere (Atalanta), Mathias Fernandez-Pardo (Lille OSC), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal), Dodi Lukebakio (Benfica) e Diego Moreira (Strasbourg).

Os convocados do Japão

. Goleiros: Zion Suzuki, Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa;

. Defensores: Hiroki Ito, Junnosuke Suzuki, Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Yukinari Sugawara e Yuto Nagatomo;

. Meio-campistas: Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Wataru Endo, Keito Nakamura, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Yuito Suzuki e Junya Ito;

. Atacantes: Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Keisuke Goto e Takefusa Kubo.