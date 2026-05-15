Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleções - AFP

Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleçõesAFP

Publicado 15/05/2026 16:12 | Atualizado 15/05/2026 16:14

Rio - Haiti, adversário do Brasil no Grupo C, e Costa do Marfim divulgaram nesta sexta-feira (15) os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O anúncio define os elencos que representarão as nações no Mundial da América do Norte, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Para os haitianos, integrantes do Grupo C ao lado do Brasil, a convocação marca o fim de um hiato de mais de meio século fora do Mundial. Sob o comando do francês Sebastien Migné, a equipe garantiu vaga direta após liderar seu grupo nas eliminatórias da Concacaf e agora se prepara para enfrentar a Escócia na estreia, antes do duelo contra a seleção brasileira na Filadélfia. Entre os selecionados, o grande destaque é o atacante Duckens Nazon, principal artilheiro do país.

Já a Costa do Marfim retorna à maior vitrine do futebol mundial após 12 anos de ausência, trazendo um elenco fortalecido pelo título da Copa Africana de Nações de 2024. O técnico Emerse Faé optou por manter a espinha dorsal campeã, incluindo nomes como Franck Kessie e Evan Ndicka, além de apostar no poder ofensivo de Nicolas Pépé e do jovem Ange-Yoan Bony. Os marfinenses estão no Grupo E, no qual terão pela frente Alemanha, Equador e Curaçao.



Os convocados do Haiti

. Goleiros: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux) e Josué Duverger;

. Defensores: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Pauguain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU), Hannes Delcroix (FC Lugano) e Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II);



. Meio-campistas: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC) e Dominique Simon (FC Tatran Presov);

. Atacantes: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela) e Lenny Joseph (Ferencváros TC).



A lista da Costa do Marfim



. Goleiros: Yahia Fofana (Rizespor/TUR), Mohamed Koné (Charleroi/BEL) e Alban Lafont (Panathinaïkos/GRE);



. Defensores: Emmanuel Agbadou (Besiktas/TUR), Clément Akpa (Auxerre/FRA), Ousmane Diomandé (Sporting/POR), Guela Doué (Strasbourg/FRA), Ghislain Konan (Gil Vicente/POR), Odilon Kossounou (Atalanta/ITA), Evan Ndicka (Roma/ITA) e Wilfried Singo (Galatasaray/TUR);

. Meio-campistas: Seko Fofana (Porto/POR), Parfait Guiagon (Charleroi/BEL), Franck Kessié (Al-Ahli/ASA), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor/TUR), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest/ING) e Jean-Michaël Seri (NK Maribor/SLO);



. Atacantes: Simon Adingra (Monaco/FRA), Amad Diallo (Manchester United/ING), Yan Diomandé (RB Leipzig/ALE), Oumar Diakité (Cercle Brugge/BEL), Evan Guessand (Crystal Palace/ING), Ange-Yoan Bony (Inter de Milão/ITA), Bazoumana Touré (Hoffenheim/ALE), Elye Wahi (Nice/FRA) e Nicolas Pépé (Villarreal/ESP).

