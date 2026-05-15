Matthijs De Ligt em ação pela seleção holandesa - John Thys / AFP

Matthijs De Ligt em ação pela seleção holandesaJohn Thys / AFP

Publicado 15/05/2026 15:02 | Atualizado 15/05/2026 15:03

O zagueiro holandês Matthijs de Ligt, do Manchester United, passou por uma cirurgia nas costas e não vai disputar a Copa do Mundo, que começará no mês que vem na América do Norte, anunciou o clube inglês nesta sexta-feira (15).



Aos 26 anos e com 52 convocações pela seleção, De Ligt "foi operado com sucesso", afirmou o United em comunicado, no qual ressaltou que o procedimento foi a melhor opção para solucionar a lesão nas costas que mantinha o jogador afastado dos gramados desde novembro.



Seu retorno aos 'Red Devils' não ocorrerá até o início da próxima temporada, ou seja, ele está fora da Copa do Mundo.



O ex-jogador de Ajax, Juventus e Bayern de Munique havia começado bem a temporada com o Manchester United, atuando nos 13 primeiros jogos do Campeonato Inglês, antes de ser afastado devido à lesão nas costas.