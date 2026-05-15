Matthijs De Ligt em ação pela seleção holandesaJohn Thys / AFP
Aos 26 anos e com 52 convocações pela seleção, De Ligt "foi operado com sucesso", afirmou o United em comunicado, no qual ressaltou que o procedimento foi a melhor opção para solucionar a lesão nas costas que mantinha o jogador afastado dos gramados desde novembro.
O ex-jogador de Ajax, Juventus e Bayern de Munique havia começado bem a temporada com o Manchester United, atuando nos 13 primeiros jogos do Campeonato Inglês, antes de ser afastado devido à lesão nas costas.
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