Evento de sorteio da Copa do Mundo - Kevin Dietsch / AFP

Evento de sorteio da Copa do MundoKevin Dietsch / AFP

Publicado 15/05/2026 17:46

Rio - A seleção de futebol do Irã se concentrará na Turquia antes de viajar aos Estados Unidos para sua participação na Copa do Mundo de 2026. Segundo a imprensa local, nesta sexta-feira (15), a preparação será realizada em Antalya e, depois, a delegação viajará ao Arizona, onde terá sua base.

Uma cerimônia de despedida da equipe foi organizada em Teerã na última quarta-feira (13). Os jogadores receberam uma homenagem popular na praça Enghelab, no centro de Teerã, da qual participaram milhares de pessoas, segundo imagens exibidas pela mídia estatal.

Na Turquia, a equipe iraniana enfrentará a Gâmbia em um amistoso no dia 29 de maio e poderá disputar uma segunda partida, enquanto dirigentes da federação tentam fechar um adversário e uma data. Não está claro quando a equipe viajará à Turquia, já que os jogadores precisam tirar seus vistos.

Na última quinta-feira (14), o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, afirmou que ainda não foram emitidos vistos para que a equipe consiga entrar nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Há expectativa por uma reunião com o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O Irã fará sua estreia na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia em Los Angeles no dia 15 de junho, antes de enfrentar a Bélgica e o Egito pelo Grupo G da primeira fase da competição.