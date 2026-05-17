Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção - Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti é o técnico da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 17/05/2026 17:30 | Atualizado 17/05/2026 19:24

Rio - A seleção brasileira convoca, nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de 2026. Há 24 anos sem conquistar o título mundial, o Brasil busca evitar o maior jejum de sua história e conquistar o hexacampeonato no torneio que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

O evento da CBF terá a presença de jornalistas de 13 países, incluindo Argentina, Inglaterra, Espanha e até El Salvador e Bangladesh. A expectativa é de que mais de mil pessoas são esperadas. O presidente Samir Xaud deve dar um discurso, seguido por vídeos institucionais e campanhas de patrocinares, além de uma apresentação dos cantores Ludmilla, João Gomes, Samuel Rosa e Veigh.

Onde assistir

A convocação da seleção brasileira terá transmissão ao vivo da TV Globo e SBT na TV aberta; do SporTV e CNN Brasil na TV fechada; e do GE TV e CazéTV no YouTube.

Expectativa pela convocação de Neymar

A maior expectativa da convocação para a Copa do Mundo de 2026 é sobre a presença de Neymar. Fora da seleção brasileira desde a grave lesão no joelho direito contra o Uruguai nas Eliminatórias, o camisa 10 do Santos está recuperado fisicamente e vem de uma sequência de jogos pelo Brasileirão e Sul-Americana. O jogador sonha em disputar a competição pela quarta vez na carreira.

Neymar entrou na pré-lista da seleção brasileira. Em entrevista recente, Carlo Ancelotti fez elogios ao camisa 10 do Santos, o que aumentou os rumores sobre a possível convocação. O craque, no entanto, não esteve presente em nenhuma lista do treinador italiano até o momento. O comandante, aliás, nunca deu pistas, mas descartou o atacante em nenhum momento em todas as aparições públicas.

Neymar sonha em ser convocado para a Copa do Mundo Raul Baretta / Santos FC

Maioria dos nomes já definidos

Se existe dúvida sobre a presença de Neymar, não há sobre a maioria dos nomes da lista. Em entrevista recente, Carlo Ancelotti disse ter quase todos os nomes definidos, restando apenas duas vagas para fechar a convocação. O único nome certo já anunciado pelo treinador italiano é o zagueiro Danilo, do Flamengo, que é um jogador de confiança. Por outro lado, Eder Militão, Estêvão e Rodrygo são ausências por lesão.

No gol, a expectativa é pela convocação de Alisson, Ederson e Bento, mas Hugo Souza ainda sonha com a última vaga. Na zaga, nomes como Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer e Danilo são certos. Ainda há disputa por mais duas vagas, com favoritismo de Léo Pereira e Ibañez, mas nomes como Thiago Silva ainda estão na briga. Nas laterais, os nomes devem ser Wesley, Alex Sandro e Douglas Santos.

Na frente, a disputa é maior. No meio, Casemiro, Bruno Guimarães e Fabinho são nomes certos para o técnico Carlo Ancelotti. Há a expectativa pela convocação de Danilo, do Botafogo, Lucas Paquetá, do Flamengo e Andrey Santos, do Chelsea, além da indefinição sobre a presença de Neymar. A presença do craque do Santos pode impactar também no número de atacantes.

No ataque, Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha são garantidos. Luiz Henrique, Martinelli e João Pedro foram nomes constantes nas convocações de Carlo Ancelotti e também devem ser chamados. Mas ainda há uma indefinição quanto a presença de Igor Thiago e Endrick, que disputam com Rayan, do Bournemouth, e Pedro, do Flamengo. A situação de Neymar definirá se serão três ou apenas dois destes nomes.

Programação da Seleção até a Copa

A seleção brasileira inicia a preparação para a Copa do Mundo no dia 27 de maio, na Granja Comary. No dia 31, o Brasil enfrenta o Panamá, às 17h (de Brasília), no Maracanã, em amistoso. No dia 1º de junho, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde fará um amistoso contra o Egito, no dia 6, em Cleveland, no último teste antes da estreia na Copa do Mundo.

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo acontecerá no dia 13 de junho, contra Marrocos, às 19h, em Nova Jersey. O Brasil ainda enfrentará o Haiti, dia 19, às 21h30, na Filadélfia, e a Escócia, dia 24, às 19h, em Miami, pela fase de grupos.