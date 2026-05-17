Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - Alex Wong / Getty Images via AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaAlex Wong / Getty Images via AFP

Publicado 17/05/2026 16:58

O secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, chamou de "construtiva" a reunião organizada no sábado (16) em Istambul com representantes da Federação Iraniana de Futebol para garantir a participação do Irã na Copa do Mundo da América do Norte, que começa em menos de um mês.



"Nossa reunião com a Federação Iraniana de Futebol foi muito construtiva. Trabalhamos em estreita colaboração e estamos ansiosos para receber a República Islâmica do Irã na Copa do Mundo", afirmou Grafström em um comunicado.



"Conseguimos abordar certas questões de caráter operacional, como fazemos com cada associação membro. Estou muito satisfeito com a riqueza de nossas conversas", acrescentou Grafström.



O secretário-geral da entidade também apontou que "tanto a Federação Iraniana de Futebol como a Fifa estão muito satisfeitas com o encontro e ficam felizes de dar as boas-vindas ao 'Team Melli' no Canadá, Estados Unidos e México", acrescentou.



O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, concordou que a reunião foi "positiva e construtiva".



"Cada parte conseguiu expressar suas preocupações, reafirmando ao mesmo tempo um compromisso comum de garantir a participação do Team Melli na Copa do Mundo", declarou, segundo o comunicado da Fifa.



A reunião aconteceu na sede da Federação Turca de Futebol (TFF), país para o qual a seleção iraniana viajará na segunda-feira para um período de concentração antes do Mundial. Dentro de alguns dias, a delegação deve viajar para os Estados Unidos, em um momento de grande tensão entre Teerã e Washington devido à guerra no Oriente Médio.

Sem visto para entrar nos Estados Unidos

Na quinta-feira, Taj afirmou que os membros da delegação que precisam viajar para os Estados Unidos ainda não receberam seus vistos, um procedimento que supostamente será concluído durante a estadia na Turquia.



Na cidade turca de Antalya, a seleção iraniana deve disputar dois amistosos, mas até o momento apenas um, contra a Gâmbia em 29 de maio, está confirmado.



Após o período na Turquia, a delegação iraniana viajará para o Arizona, onde terá sua base de treinamento durante a Copa do Mundo.



O Irã disputará suas três partidas do Grupo G da primeira fase da Copa do Mundo nos Estados Unidos: em 15 de junho, em Los Angeles, enfrentará a Nova Zelândia; a segunda partida acontecerá na mesma cidade, 21 de junho, contra a Bélgica; a terceira partida, contra o Egito, será disputada em 26 de junho, em Seattle.



O técnico Amir Ghalenoei fez uma primeira convocação de 30 jogadores, que deverá reduzir para 26 antes da viagem para a Copa do Mundo.



A lista inclui o capitão Ehsan Hajsafi e a estrela Medhi Taremi, que apoiaram as manifestações contra o governo no início do ano. A relação, no entanto, não inclui outro astro do futebol iraniano, Sardar Azmoun, autor de 57 gols pela seleção e ex-jogador do Bayer Leverkusen e da Roma.



O atacante, que também expressou apoio aos opositores, foi acusado de "traição" pela imprensa estatal iraniana após a publicação, em março, de uma foto ao lado do emir de Dubai, país em que joga atualmente.



Ghalenoei insistiu que apenas "critérios técnicos" influenciaram suas escolhas.