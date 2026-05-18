Neymar sentiu dores na panturrilha contra o Coritiba, no último domingo (17) - Raul Baretta / Santos

Neymar sentiu dores na panturrilha contra o Coritiba, no último domingo (17)Raul Baretta / Santos

Publicado 18/05/2026 14:08 | Atualizado 18/05/2026 14:19

Rio - A CBF pediu que Neymar fizesse um exame para confirmar que ele está apto fisicamente, após sentir dores na panturrilha direita contra o Coritiba, no último domingo (17). A solicitação foi confirmado pelo Santos, após consulta do site 'UOL', e a avaliação médica foi realizada nesta segunda-feira (18), de acordo com o portal 'De Olho no Peixe', especializado na cobertura do time paulista.

Segundo o veículo focado em notícias do Santos, Neymar chegou ao CT Rei Pelé por volta de 10h15, nesta manhã, após realizar o exame na panturrilha, e aguarda a divulgação da lista para a Copa do Mundo no fim da tarde, com a expectativa de que seu nome esteja entre os 26 convocados.

A entidade já havia informado anteriormente que monitora a situação física de todos os 55 atletas presentes na pré-convocação entregue à Fifa na semana passada. Como Neymar sofreu um impacto físico de última hora, na derrota para o Coritiba por 3 a 0, o pedido de avaliação médica seria parte do monitoramento, horas antes da convocação.

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo será divulgada nesta segunda-feira (18), às 17 horas (de Brasília). A grande dúvida é justamente sobre a presença de Neymar entre os convocados. O craque do Santos não veste a camisa da seleção brasileira desde outubro de 2023, quando se lesionou contra o Uruguai, pelas eliminatórias para o Mundial.