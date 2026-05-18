Neymar sentiu dores na panturrilha contra o Coritiba, no último domingo (17)Raul Baretta / Santos
CBF pede para Neymar fazer exame às vésperas da convocação para a Copa
Santos confirmou pedido da entidade, atendido nesta segunda-feira (18) pela manhã
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