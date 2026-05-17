Neymar exibe papel e revela erro da arbitragem - Reprodução

Neymar exibe papel e revela erro da arbitragemReprodução

Publicado 17/05/2026 20:30

Rio - A substituição por engano de Neymar ainda é motivo de polêmica. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli relatou na súmula que o auxiliar técnico César Sampaio foi responsável pelo erro da equipe de arbitragem após informar que o camisa 10 seria substituído. No momento da substituição, o jogador estava recebendo atendimento médico fora do campo.

Neymar não deveria ser substituído. No planejamento do Santos, Escobar daria lugar para Robinho Junior, que entrou em campo. O quarto árbitro Bruno Mota Correia recebeu o papel que indicava a saída do número 31 para a entrada do 7. Porém, o auxiliar técnico César Sampaio teria informado a mudança de última hora por causa do atendimento médico.

No momento da substituição, Escobar estava na beira do gramado preparado para sair, quando viu a placar subir com o número 10. O camisa 31, portanto, retornou para a sua posição em campo, enquanto Robinho Junior entrou. Neste momento, Neymar estava recebendo atendimento médico na panturrilha do lado de fora e, depois, tentou voltar, quando a confusão iniciou.

O Santos percebeu o erro, mas o jogo já tinha sido retomado. Neymar, revoltado com o erro, tentou voltar para o campo e foi advertido com cartão amarelo. Durante a reclamação com o quarto árbitro Bruno Mota Correia, Neymar pegou o papel com a informação da saída do camisa 31 e expôs o erro da arbitragem na câmera da transmissão.

Como Robinho Junior entrou em campo, a substituição foi concluída e, por isso, não tinha como reverter a decisão. Em entrevista na zona mista após a partida, o auxiliar técnico César Sampaio explicou a situação e culpou a arbitragem. No relato, o ex-jogador alegou que pediu para o quarto árbitro esperar para ver se o Neymar teria condição de voltar, mas que ele se precipitou.

"Chamei o quarto árbitro para substituição do Robinho Junior pelo Escobar, o 7 pelo 31. Neste momento, (Neymar) sai de campo acusando um pouco de dor na panturrilha. Conversei com ele também. E aí eu pedi para o quarto árbitro aguardar para ver se o Neymar poderia voltar ou não (...) O quarto árbitro estavacom o papel na mão, do 7 pelo 31, e acabou se precipitando na substituição. O Neymar tentou voltar ainda, mas o árbitro já tinha procedido, não podia voltar mais atrás", explicou.

Veja a súmula da partida:

"Aos 20 minutos o quarto árbitro dessa partida, o sr. Bruno Mota correia Foi informado verbalmente pelo assistente técnico o sr. Carlos Cesar Sampaio Campos que haveria uma substituição e que está substituição seria a saída do número 10 da equipe do Santos Futebol Clube, o sr. Neymar da Silva Santos Junior, atleta este que já se encontrava fora do campo de jogo recebendo atendimento médico.

Após a informação, quarto árbitro desta partida com a placa em mãos se vira em direção ao assistente técnico do Santos Futebol Clube, onde pergunta novamente a confirmação da substituição do atleta por ele informado e recebe a confirmação verbal e gestual do mesmo, enquanto ele preenche o papel junto ao delegado da partida, o sr. Guilherme Zngari da Rocha, que presenciou e escutou tais fatos relatados.

Após a conclusão da substituição, o mesmo assistente técnico entrega a papeleta de substituição com o numero diferente do que ele havia informado e confirmado. Em ato contínuo, o quarto árbitro foi abordado pela comissão técnica da equipe do Santos que a numeração estava errada, fato esse difere do que informado verbalmente e gestualmente antes de levantar a placa, pelo sr. Carlos Cesar Sampaio Campos."