Neymar exibe papel e revela erro da arbitragem - Reprodução

Neymar exibe papel e revela erro da arbitragemReprodução

Publicado 17/05/2026 13:00 | Atualizado 17/05/2026 13:06

Rio - Um erro grave da arbitragem marcou a derrota do Santos para o Coritiba por 3 a 0, neste domingo (17), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão. Neymar foi substituído por engano enquanto recebia uma massagem na panturrilha fora de campo e se revoltou com a situação.

Neymar não deveria ser substituído. No planejamento do Santos, Escobar daria lugar para Robinho Junior, que entrou em campo. O camisa 31 estava na beira do gramado para sair, quando viu a placar subir com o número 10. O filho de Robinho, então, entrou, enquanto Neymar estava recebendo atendimento.

O Santos percebeu o erro, mas o jogo já tinha sido retomado. Neymar, revoltado com o erro, tentou voltar para o campo e foi advertido com cartão amarelo. Durante a reclamação com o quarto árbitro Bruno Mota Correia (RJ), Neymar pegou o papel com a informação da saída do camisa 31 e expôs o erro na câmera da transmissão.

Como Robinho Junior entrou em campo e o jogo foi retomado, a substituição foi concluída e a arbitragem não teve como mudar a decisão. Neymar tentou argumentar, mas não adiantou. Após o erro, houve uma discussão entre a arbitragem para tentar definir o culpado, mas sem uma conclusão.