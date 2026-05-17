Neymar exibe papel e revela erro da arbitragemReprodução
Arbitragem erra, Neymar é substituído por engano e se revolta; entenda
Camisa 10 foi substituído, mas quem deveria sair era o Escobar, camisa 31
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