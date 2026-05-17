Rio - Autor de um gol e uma assistência na vitória sobre o São Paulo, por 2 a 1, no último sábado (16), Canobbio vive grande temporada e tem atraído sondagens do futebol estrangeiro. Após a partida, o atacante comentou o interesse do River Plate, da Argentina, e respondeu exaltando o Fluminense. O uruguaio também mostrou confiança em vitória na decisão contra o Bolívar (BOL), pela Libertadores.
"Na Argentina comentaram muito, mas sou um cara muito profissional. Se não chegar no meu empresário, eu não ligo para isso. Estou aqui no Fluminense, me dedico 100%, adoro estar aqui. Me sinto muito representado aqui. Estar no Fluminense é o máximo. Vou defender o Fluminense 100% a cada minuto", disse Canobbio sobre o interesse do River, na zona mista após o jogo.
"Sou jogador do Fluminense 24 horas por dia, 31 dias do mês e 365 dias do ano. Não vou desviar o foco. Lógico que, se é verdade, é bom para o jogador de futebol se estão olhando o seu trabalho, sendo River ou qualquer um. Mas me sinto mais feliz de estar no Fluminense, que foi o primeiro que confiou essa responsabilidade", completou o jogador.
Ao projetar a decisão contra o Bolívar, pela Libertadores, na terça-feira (19), Canobbio demonstrou acreditar em um resultado positivo. O Fluminense precisa vencer para se manter vivo na competição e seguir brigando por um lugar no mata-mata.
"Estamos bem, muito motivados. Hoje foi uma amostra do que vai acontecer terça. Sentimos um apoio claro e caloroso da torcida, e isso chamou a nossa responsabilidade. Vai ser um jogo muito especial. Temos condição, jogadores qualificados e podemos acreditar", declarou.
"Lá fora, podem falar outra coisa, mas a gente sabe que o elenco é qualificado, estamos no G-3 (do Brasileirão), e isso que precisamos saber. Se conseguirmos colocar mais ritmo, se tivermos capacidade na hora de finalizar, temos que saber que podemos buscar a vitória" arrematou o atacante.
Fluminense e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras é lanterna do grupo C, com apenas dois empates e duas derrotas nos primeiros quatro jogos. A equipe boliviana tem cinco pontos e é a segunda colocada.
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