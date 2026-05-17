Canobbio comemora gol contra o São Paulo, no último sábado (16) - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Canobbio comemora gol contra o São Paulo, no último sábado (16)Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/05/2026 09:40

"Na Argentina comentaram muito, mas sou um cara muito profissional. Se não chegar no meu empresário, eu não ligo para isso. Estou aqui no Fluminense, me dedico 100%, adoro estar aqui. Me sinto muito representado aqui. Estar no Fluminense é o máximo. Vou defender o Fluminense 100% a cada minuto", disse Canobbio sobre o interesse do River, na zona mista após o jogo.

"Sou jogador do Fluminense 24 horas por dia, 31 dias do mês e 365 dias do ano. Não vou desviar o foco. Lógico que, se é verdade, é bom para o jogador de futebol se estão olhando o seu trabalho, sendo River ou qualquer um. Mas me sinto mais feliz de estar no Fluminense, que foi o primeiro que confiou essa responsabilidade", completou o jogador.



Ao projetar a decisão contra o Bolívar, pela Libertadores, na terça-feira (19), Canobbio demonstrou acreditar em um resultado positivo. O Fluminense precisa vencer para se manter vivo na competição e seguir brigando por um lugar no mata-mata.

"Estamos bem, muito motivados. Hoje foi uma amostra do que vai acontecer terça. Sentimos um apoio claro e caloroso da torcida, e isso chamou a nossa responsabilidade. Vai ser um jogo muito especial. Temos condição, jogadores qualificados e podemos acreditar", declarou.

"Lá fora, podem falar outra coisa, mas a gente sabe que o elenco é qualificado, estamos no G-3 (do Brasileirão), e isso que precisamos saber. Se conseguirmos colocar mais ritmo, se tivermos capacidade na hora de finalizar, temos que saber que podemos buscar a vitória" arrematou o atacante.



Fluminense e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras é lanterna do grupo C, com apenas dois empates e duas derrotas nos primeiros quatro jogos. A equipe boliviana tem cinco pontos e é a segunda colocada.