Hulk foi recebido com festa pela torcida do Fluminense no Maracanã - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Hulk foi recebido com festa pela torcida do Fluminense no MaracanãLeonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 16/05/2026 20:15

Rio - Hulk está de casa nova. O atacante foi apresentado neste sábado (16) no Fluminense e teve o primeiro contato com a torcida tricolor no Maracanã. Antes do jogo contra o São Paulo, o jogador subiu para o gramado e foi recebido com uma grande festa.

Na recepção de Hulk, o Maracanã fez um show de luzes e ficou pintado de verde. Na entrada do atacante em campo, muitas fumaças na cor verde tomou conta do estádio e deu um impacto visual. O jogador foi recebido com o cântico "olêlê, olálá, o Hulk vem aí e o bicho vai pegar".

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"Tenho certeza que vai ser uma relação muito forte. Procuro respeitar a historia dos clubes. O que tem de mais importante é a torcida e isso é para sempre. A gente sabe que jogador vem, passa e a torcida está sempre ali. Podem contar comigo, cobrar, que estarei dentro de campo dando o meu melhor", disse.

Hulk, de 39 anos, foi anunciado pelo Fluminense no último dia 5. O jogador estava livre no mercado após chegar a um acordo pela rescisão com o Atlético-MG e assinou contrato até o fim de 2027, mas só pode jogar a partir de 20 de julho. Ele vai vestir a camisa 7, que ficará com Soteldo até a Copa do Mundo.

Hulk desembarcou no Rio de Janeiro na última segunda. No primeiro dia, conheceu as instalações do CT Carlos Castilho e teve o primeiro contato com o elenco e funcionários. Ele foi acompanhado do presidente Mattheus Montenegro, o vice-presidente Ricardo Tenório e o diretor Mário Bittencourt.

Já no segundo dia, Hulk chegou cedo ao CT, realizou uma bateria de exames e correu em volta do gramado pela primeira vez. Na quarta, participou de atividades com os reservas e não relacionados da partida contra o Operário-PR, na terça. O primeiro treino com o elenco principal aconteceu na última quinta.