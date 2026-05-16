Hulk foi recebido com festa pela torcida do Fluminense no MaracanãLeonardo Brasil/Fluminense FC
Hulk tem primeiro contato com a torcida do Fluminense e é recebido com festa no Maracanã
Atacante foi apresentado neste sábado (16)
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