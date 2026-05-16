John Kennedy comemora o gol pelo Fluminense contra o São Paulo - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

John Kennedy comemora o gol pelo Fluminense contra o São PauloMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 16/05/2026 20:59 | Atualizado 16/05/2026 21:02

Rio - O Fluminense voltou a vencer e ganhou confiança para a Libertadores. Em noite de festa para Hulk, o Tricolor venceu o São Paulo por 2 a 1, neste sábado (16), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão, e levantou a moral para o jogo decisivo contra o Bolívar, da Bolívia, na próxima terça-feira (19). John Kennedy e Canobbio marcaram os gols da vitória tricolor.

Antes do jogo, o atacante Hulk foi apresentado para a torcida e foi recebido com festa . Anunciado no último dia 5, o jogador estava livre no mercado após chegar a um acordo pela rescisão com o Atlético-MG e assinou contrato até o fim de 2027, mas só pode jogar a partir de 20 de julho. Ele vai vestir a camisa 7, que ficará com Soteldo até a Copa do Mundo.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 30 pontos e se consolidou na terceira colocação do Brasileirão. Já o São Paulo, por sua vez, agravou a crise e estacionou em quarto com 24 e corre risco de sair do G-5. O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira (19), às 19h (de Brasília), contra o Bolívar, da Bolívia, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, e precisa vencer para seguir vivo.

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Fluminense resolve no primeiro tempo

Empolgado pela apresentação do Hulk e empurrado pela festa da torcida, o Fluminense começou impondo o ritmo de jogo e controlando as ações. O São Paulo, em crise e ainda aguardando a chegada de Dorival Jr, tentou se fechar e resistir. Mas não adiantou. A pressão tricolor deu resultado aos 19 minutos, quando Canobbio recebeu passe de Acosta e cruzou rasteiro para John Kennedy na segunda trave.

Com a vantagem no placar e o controle do jogo, o Fluminense teve mais volume ofensivo e forçou muitos erros do São Paulo. No fim do primeiro tempo, a pressão tricolor na saída de bola deu resultado. Dória foi pressionado e entregou um presente. Lucho Acosta recebeu de frente para o goleiro Rafael e tocou de lado para Canobbio bater com o gol vazio e ampliar o placar no Maracanã.

O panorama não mudou no início do segundo tempo. O Fluminense manteve o controle das ações e quase fez o terceiro logo no primeiro minuto com Savarino, que tirou tinta da trave. Em desvantagem, o São Paulo foi para o tudo ou nada e se expôs. Assim, o Time de Guerreiros teve muito espaço, mas voltou a errar na hora de definir e desperdiçou contra-ataques em maioria numérica.

O jogo ganhou clima dramático na reta final. Mais agressivo, o São Paulo passou a criar as melhores chances e deu trabalho. Fábio fez duas grandes defesas, mas não evitou o gol de Dória, aos 33 minutos. Apesar do roteiro dramático, o Fluminense não se abalou com o gol. A torcida teve papel importante para tirar a pressão das costas e recolocou o time no jogo. Castillo chegou a marcar nos acréscimos, mas o gol foi anulado. Porém, a vitória e a festa marcaram a noite.

Fluminense 2 x 1 São Paulo

Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

Data: 16/05/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Serna); Savarino, Canobbio (Soteldo) e John Kennedy (Castillo). Técnico: Luis Zubeldía

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon (Cédric Soares), Dória, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Cauly (Ferreira); Artur, Wendell (Luan) e André Silva (Tapia). Técnico: Milton Cruz

Gols: John Kennedy, aos 19' do 1ºT (1-0); Canobbio, aos 44' do 1ºT (2-0); Dória, aos 33' do 2ºT (2-1)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Freytes, Bernal (FLU); Artur, André Silva (SAO)

