Ex-Fluminense, Nino defende as cores do Zenit, da Rússia

Rio - O acordo do Palmeiras com o zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, pode significar 'caminho livre' para o Fluminense tentar a contratação de Nino. O clube paulista ainda não desistiu de trazer o defensor campeão da Libertadores pelo Tricolor, mas entende que seu novo contratado pode suprir às necessidades no setor, segundo o 'ge'.
Porém, o Fluminense ainda terá que encarar um adversário possivelmente maior que o Palmeiras na negociação, caso queira contar com Nino: o próprio Zenit, da Rússia, time defendido pelo jogador. Não é de hoje que a equipe russa faz 'jogo duro' para vender jogadores como Wendel, Luiz Henrique e Claudinho para times brasileiros.
No início do ano, inclusive, o Palmeiras já tinha um acordo salarial com Nino, mas teve a proposta de 7 milhões de euros (R$ 41 milhões) recusada pelos russos. Em seguida, o time de São Paulo aumentou o valor para 12 milhões de euros (R$ 70 milhões), mas o Zenit afirmou que somente negociaria o zagueiro ao fim do campeonato local, que termina neste fim de semana.
Para o Fluminense, a transferência ainda é complicada por causa do valor elevado. Porém, o clube carioca já manifestou interesse em repatriar Nino e, com o provável fim da concorrência do Palmeiras, é possível que as tratativas voltem a acontecer. No momento, não há negociações do Tricolor das Laranjeiras com o Zenit pelo zagueiro.