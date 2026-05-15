Fluminense completará 2 mil jogos no Maracanã - Divulgação/Fluminense FC

Fluminense completará 2 mil jogos no MaracanãDivulgação/Fluminense FC

Publicado 15/05/2026 18:30

Rio - O Fluminense completará uma marca muito especial neste sábado (16). Além de apresentar o atacante Hulk para a torcida, o Tricolor atingirá a marca de 2 mil jogos no Maracanã assim que a bola começar a rolar contra o São Paulo, às 19h (de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão.

Para celebrar a marca histórica, o Fluminense utilizará um patch especial na manga da camisa, com alusão ao número, segundo o "ge". Na "Casa do Inesquecível", o Tricolor soma 1.999 jogos, 991 vitórias, 511 empates, 497 derrotas, 3.226 gols marcados, 36 títulos conquistados e 58.1% de aproveitamento.

Inaugurado em 1950, o Maracanã se tornou a casa do Fluminense mesmo ainda quando as Laranjeiras recebia jogos. Entre 1970 e 1986, o Tricolor parou de jogar na sede oficial, mas depois retornou até 2003, quando parou de utilizá-la em definitivo para jogos do time profissional.

O primeiro jogo do Fluminense no Maracanã aconteceu no dia 30 de junho de 1950, quando empatou sem gols com o Olaria, pelo Torneio Início. Já o milésimo jogo foi no dia 22 de julho de 1984, com novo empate sem gols desta vez contra o Bangu, pelo Carioca.

Jogando no Maracanã, o Fluminense conquistou a Libertadores de 2023, o título mais importante da sua história. No dia 4 de novembro de 2023, o Tricolor venceu o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 1, e conquistou a competição pela primeira vez.