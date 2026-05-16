Hulk foi recebido com festa pela torcida do Fluminense no Maracanã Lucas Merçon/Fluminense FC

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Rio - Reforço do Fluminense, Hulk foi apresentado neste sábado (16), no Maracanã, antes do jogo contra o São Paulo, pela 16ª rodada do Brasileirão. Na primeira entrevista vestindo a camisa tricolor, o atacante prometeu retribuir todo o esforço feito para contratá-lo e contou como tem ajudado nos primeiros dias, mesmo sem poder jogar até julho.
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"Agradeço ao Fluminense pela confiança. Chego com muita vontade para retribuir cada esforço que foi feito. Estamos confiantes, sim, para classificar. Tenho ajudado no dia a dia transmitindo muita energia para os jogadores. É uma relação muito boa, é um ambiente muito leve para trabalhar. Tenho certeza que todo mundo está preparado", disse Hulk.
Hulk foi anunciado pelo Fluminense no último dia 5. O jogador estava livre no mercado após chegar a um acordo pela rescisão com o Atlético-MG e assinou contrato até o fim de 2027, mas só pode jogar a partir de 20 de julho. Ele vai vestir a camisa 7, que ficará com Soteldo até a paralisação das competições para a Copa do Mundo. O jogador explicou o que motivou o acerto.
"A forma que (a negociação) foi conduzida, sempre com transparência e respeitando o Atlético-MG. Houve a possibilidade de chegar em janeiro, mas não houve um acordo entre os clubes. Chego com a mesma vontade que cheguei no Atlético-MG em 2021. Muito se fala da minha idade, mas eu me cobro e me cuido bastante para exercer minha profissão", explicou. 
Hulk desembarcou no Rio de Janeiro na última segunda. No primeiro dia, conheceu as instalações do CT Carlos Castilho e teve o primeiro contato com o elenco e funcionários. Ele foi acompanhado do presidente Mattheus Montenegro, o vice-presidente Ricardo Tenório e o diretor Mário Bittencourt. O atacante também reencontrou ex-companheiros de Atlético-MG, como Guga, Arana, Igor Rabello, Otávio e Savarino.
Já no segundo dia, Hulk iniciou os trabalhos no Fluminense. O atacante chegou cedo ao CT, realizou uma bateria de exames com o departamento de fisiologia e correu em volta do gramado pela primeira vez. Na quarta, o novo camisa 7 participou de atividades com os reservas ou não relacionados da partida contra o Operário-PR, na terça. O primeiro treino com o elenco principal aconteceu na última quinta.
"Estou muito feliz (de defender o Fluminense no Maracanã). Já estou me sentindo em casa. Todo mundo sabe a história do Maracanã, que é um estádio respeitado mundialmente. Venho com muita fome e com confiança de que vou aproveitar bastante esse tempo por aqui para, com muito trabalho, conquistar muitos títulos pelo Fluminense", finalizou.