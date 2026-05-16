Hulk foi recebido com festa pela torcida do Fluminense no Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense FC

Hulk foi recebido com festa pela torcida do Fluminense no Maracanã Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/05/2026 18:15 | Atualizado 16/05/2026 20:22

Rio - Reforço do Fluminense, Hulk foi apresentado neste sábado (16), no Maracanã, antes do jogo contra o São Paulo, pela 16ª rodada do Brasileirão. Na primeira entrevista vestindo a camisa tricolor, o atacante prometeu retribuir todo o esforço feito para contratá-lo e contou como tem ajudado nos primeiros dias, mesmo sem poder jogar até julho.

"Agradeço ao Fluminense pela confiança. Chego com muita vontade para retribuir cada esforço que foi feito. Estamos confiantes, sim, para classificar. Tenho ajudado no dia a dia transmitindo muita energia para os jogadores. É uma relação muito boa, é um ambiente muito leve para trabalhar. Tenho certeza que todo mundo está preparado", disse Hulk.

Hulk foi anunciado pelo Fluminense no último dia 5. O jogador estava livre no mercado após chegar a um acordo pela rescisão com o Atlético-MG e assinou contrato até o fim de 2027, mas só pode jogar a partir de 20 de julho. Ele vai vestir a camisa 7, que ficará com Soteldo até a paralisação das competições para a Copa do Mundo. O jogador explicou o que motivou o acerto.

"A forma que (a negociação) foi conduzida, sempre com transparência e respeitando o Atlético-MG. Houve a possibilidade de chegar em janeiro, mas não houve um acordo entre os clubes. Chego com a mesma vontade que cheguei no Atlético-MG em 2021. Muito se fala da minha idade, mas eu me cobro e me cuido bastante para exercer minha profissão", explicou.

Hulk desembarcou no Rio de Janeiro na última segunda. No primeiro dia, conheceu as instalações do CT Carlos Castilho e teve o primeiro contato com o elenco e funcionários. Ele foi acompanhado do presidente Mattheus Montenegro, o vice-presidente Ricardo Tenório e o diretor Mário Bittencourt. O atacante também reencontrou ex-companheiros de Atlético-MG, como Guga, Arana, Igor Rabello, Otávio e Savarino.

Já no segundo dia, Hulk iniciou os trabalhos no Fluminense. O atacante chegou cedo ao CT, realizou uma bateria de exames com o departamento de fisiologia e correu em volta do gramado pela primeira vez. Na quarta, o novo camisa 7 participou de atividades com os reservas ou não relacionados da partida contra o Operário-PR, na terça. O primeiro treino com o elenco principal aconteceu na última quinta.

"Estou muito feliz (de defender o Fluminense no Maracanã). Já estou me sentindo em casa. Todo mundo sabe a história do Maracanã, que é um estádio respeitado mundialmente. Venho com muita fome e com confiança de que vou aproveitar bastante esse tempo por aqui para, com muito trabalho, conquistar muitos títulos pelo Fluminense", finalizou.