Germán Cano em treino do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense pode ter retorno de Germán Cano em partida contra o São Paulo
Duelo de tricolores será neste sábado (16), no Maracanã
Fluminense completará marca de 2 mil jogos no Maracanã e usará patch especial
Tricolor enfrenta o São Paulo, neste sábado (16), pelo Brasileirão
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Hulk participa de treino com elenco principal do Fluminense e inicia adaptação
Reforço tricolor só poderá jogar a partir de julho
Castillo, do Fluminense, treina com proteção especial após sofrer corte na perna
Centroavante argentino treina separado do elenco no CT Carlos Castilho
Fluminense prepara série de ações para torcida em apresentação de Hulk no Maracanã
Atacante terá o primeiro contato com os torcedores no próximo sábado (16)
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