Germán Cano em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Germán Cano em treino do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 15/05/2026 09:00

Rio - O Fluminense pode ter uma novidade na partida contra o São Paulo, neste sábado (16), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Germán Cano, de 38 anos, voltou a treinar sem limitações com o elenco e pode ser relacionado para a partida do Maracanã.

A possibilidade do retorno de Cano aumenta por conta da situação de Rodrigo Castillo. O atacante, de 27 anos, sofreu um corte na perna direita na vitória sobre o Operário-PR, na última terça-feira (12), no Maracanã, pela Copa do Brasil. Ele treinou na última quinta-feira (14) com uma proteção especial na região e pode ser desfalque.

O argentino sofreu corte profundo que sofreu na canela da perna direita após uma dividida com o meia Pedro Vilhena, do Operário-PR, nos acréscimos do segundo tempo. Como o corte ainda está em processo de cicatrização, o centroavante não foi liberado participar de atividades que envolvam contato.

Artilheiro do Fluminense na temporada passada com 20 gols em 50 partidas, Germán Cano vem passando por muitos problemas neste ano e só entrou em campo em apenas três jogos. A última lesão do argentino foi uma contusão grau 2 no músculo reto anterior da coxa direita em treino no dia 9 de abril.