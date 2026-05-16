Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
A grande novidade é o retorno de Cano, que não entra em campo desde o início de abril. Ele está recuperado de lesão muscular na coxa direita.
Luis Zubeldía, porém, terá que cortar um estrangeiro da lista final. Ao todo, dez gringos foram chamados pelo técnico, mas somente nove podem estar à disposição.
Os relacionados do Fluminense
. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Igor Rabello, Ignácio, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier;
. Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Nonato, Otávio e PH Ganso;
. Atacantes: Canobbio, Castillo, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Soteldo.
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