Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/05/2026 15:34





A grande novidade é o retorno de Cano, que não entra em campo desde o início de abril. Ele está recuperado de lesão muscular na coxa direita.



Luis Zubeldía, porém, terá que cortar um estrangeiro da lista final. Ao todo, dez gringos foram chamados pelo técnico, mas somente nove podem estar à disposição. Rio - O Fluminense divulgou os jogadores relacionados para o duelo com o São Paulo, neste sábado (16). A bola vai rolar às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.A grande novidade é o retorno de Cano, que não entra em campo desde o início de abril. Ele está recuperado de lesão muscular na coxa direita.Luis Zubeldía, porém, terá que cortar um estrangeiro da lista final. Ao todo, dez gringos foram chamados pelo técnico, mas somente nove podem estar à disposição.

O Tricolor precisa da vitória para se manter firme na briga pela ponta da tabela. Neste momento, soma 27 pontos e ocupa o terceiro lugar. O líder é o Palmeiras, com 34.

Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Igor Rabello, Ignácio, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier;

. Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Nonato, Otávio e PH Ganso;

. Atacantes: Canobbio, Castillo, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Soteldo.