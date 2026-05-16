Germán Cano está disponível e pode ser relacionado para a partida - Lucas Merçon / Fluminense

Germán Cano está disponível e pode ser relacionado para a partidaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/05/2026 09:02

Rio - O Fluminense vai enfrentar o São Paulo neste sábado (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. Vindo de classificação sofrida no meio de semana, na Copa do Brasil, o Time de Guerreiros precisa vencer para espantar as desconfianças e voltar a somar três pontos no campeonato. Por outro lado, o São Paulo vem logo atrás na tabela e quer colar nos líderes.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e na Cazé TV (YouTube).

Como chega o Fluminense

Apesar da classificação sobre o Operário, o Fluminense vive o momento mais instável da temporada. Nos últimos cinco jogos, foram uma vitória, dois empates e duas derrotas. Porém, o Tricolor mantém a 3ª colocação no Brasileiro e está a somente três pontos do vice-líder Flamengo. Além disso, uma vitória ajudaria a melhorar o ambiente para o confronto decisivo contra o Bolívar, pela Libertadores.

Para o duelo de logo mais, Luís Zubeldía terá a volta de Jemmes, que jogou contra o Operário, mas estava suspenso na última rodada do Brasileirão. Porém, Alisson tomou o terceiro cartão e está fora, assim como Martinelli e Matheus Reis, que seguem lesionados. German Cano está disponível para o jogo , mas não deve ser titular.

O provável time do Fluminense é: Fábio, Guga (Samuel Xavier), Jemmes (Ignácio), Freytes e Arana (Renê); Nonato (Bernal), Hércules e Acosta; Canobbio, Savarino (Soteldo) e John Kennedy.

Provável escalação do São Paulo

Eliminado da Copa do Brasil para o Juventude, o São Paulo vive momento delicado, que levou inclusive à demissão do treinador Roger Machado. Dorival Júnior já foi anunciado e estará no Maracanã para assistir à partida. No Brasileirão, o Tricolor Paulista tropeçou nas últimas rodadas, mas conseguiu manter a 4ª posição, a três pontos do próprio Fluminense.

Neste jogo, o principal reforço do auxiliar Milton Cruz, que vai comandar a equipe, é o lateral-direito Lucas Ramon, recuperado de lesão. A lista de machucados, porém, é grande: Alan Franco, Rafael Tolói, Pablo Maia, Marcos Antônio, Lucas e Luciano. O atacante Calleri também está fora, suspenso pelo terceiro cartão.

O São Paulo deve vir a campo com: Rafael; Lucas Ramon, Dória, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Cauly; Ferreirinha, Artur e André Silva.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rafael Traci (SC)