Dorival Júnior foi anunciado pelo São Paulo - Divulgação / São Paulo

Dorival Júnior foi anunciado pelo São PauloDivulgação / São Paulo

Publicado 15/05/2026 12:17

Rio - O treinador Dorival Júnior, de 64 anos, está de volta ao São Paulo. Dois dias depois da demissão de Roger Machado, o Tricolor do Morumbi chegou a um acerto com o técnico, que estava em clube desde o começo de abril.

Roger Machado não resistiu a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil para o Juventude. Ele deixou o clube paulista depois de pouco mais de dois meses de trabalho. Foram 17 partidas, com sete vitórias, quatro empate e sete derrotas. O aproveitamento foi de 49%.

Esta vai ser a terceira passagem de Dorival pelo São Paulo. A primeira aconteceu entre 2017 e 2018 e foi sem brilho. A segunda, o treinador conquistou a Copa do Brasil e acabou posteriormente sendo escolhido para assumir o comando da seleção brasileira.

Além de trabalhar no Tricolor Paulista, Dorival Júnior também passou por clubes importantes como Corinthians, Santos, Vasco, Fluminense e Flamengo.