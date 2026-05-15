Dorival Júnior foi anunciado pelo São PauloDivulgação / São Paulo
São Paulo acerta retorno de Dorival Júnior
Treinador, de 64 anos, vai para sua terceira passagem pelo clube paulista
Flamengo anuncia que ingressos para o jogo contra o Palmeiras estão esgotados
As duas equipes vão se enfrentar no dia 23 (um sábado), a partir as 21h, no Maracanã
Vasco negocia com Raphael Rezende, que deixou o Botafogo em fevereiro
Existe a expectativa por uma nova oferta antes da pausa para a Copa do Mundo
Jorge Jesus deixará o Al-Nassr ao fim da temporada, diz imprensa portuguesa
Técnico já comunicou a decisão ao clube
TNT Sports define equipe de transmissão para a final da Liga dos Campeões
Decisão entre PSG e Arsenal acontecerá no dia 30 de maio, em Budapeste
Jogador conta que já foi xingado por astro da NBA em português: 'Filho da p...'
Gui Santos compartilhou a história com bom humor
Presidente do Flamengo elogia Fluminense e analisa finanças: 'Mais eficiente'
Bap compara finanças e destaca acertos da diretoria tricolor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.