Troféu da Liga dos Campeões - Divulgação / UEFA

Troféu da Liga dos CampeõesDivulgação / UEFA

Publicado 15/05/2026 20:43

Hungria - A TNT Sports definiu a equipe para a cobertura da final da Liga dos Campeões 2025/26, entre PSG e Arsenal, que acontecerá no dia 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste. A marca anunciou que o narrador André Henning, os comentaristas Vitor Sergio Rodrigues e Marcelo Bechler e a apresentadora Taynah Espinoza levarão ao público as emoções diretamente do estádio.

A equipe ainda contará com os correspondentes internacionais Arthur Quezada, Clara Albuquerque e Tati Mantovani, que produzirão reportagens especiais e entrevistas exclusivas. Pedro Certezas vai liderar a produção de conteúdo in loco para as redes sociais.

Paris Saint-Germain e Arsenal vão medir forças no dia 30 de maio (sábado), a partir das 16h (de Brasília), na Puskas Arena. Atual bicampeão, o PSG conquistar a competição europeia pela segunda vez. Pelo lado do time inglês, é a oportunidade de conquistar um título inédito.

Na fase semifinal, o PSG eliminou o Bayern de Munique para garantir vaga na decisão. Já o Arsenal superou o Atlético de Madrid.