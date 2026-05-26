Memphis Depay aplaude a torcida após jogo do Corinthians - Reprodução/X @Corinthians

Memphis Depay aplaude a torcida após jogo do CorinthiansReprodução/X @Corinthians

Publicado 26/05/2026 16:19

Rio - O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, atualizou o andamento da negociação pela renovação de Memphis Depay. Em entrevista à 'ge tv' após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil , nesta terça-feira (26), ele pontuou que as duas partes querem a extensão do vínculo. O dirigente também afirmou que o holandês já entendeu que, para ficar, precisará de um novo modelo de contrato e remunerações menores.

"As conversas estão ocorrendo, o Memphis quer ficar no Corinthians e o Corinthians quer a permanência do Memphis. O Memphis sabe que, para ficar, vai precisar um novo modelo de contrato, remunerações menores. Já aceitou isso, já entendeu isso. Agora é a gente tentar chegar a um modelo ideal para as duas partes".

"O Corinthians quer, o Memphis quer e a torcida quer. É uma coisa que tem que ser muito bem conduzida, com profissionalismo, com criatividade, para achar soluções paralelas que estão em curso para que ele possa permanecer. O principal é: quando as duas partes querem, a tendência é que se tenha um acordo, e as duas partes querem. Vamos tentar achar esse melhor modelo".

Na sequência, foi questionado se Memphis Depay então aceitou uma redução salarial: "Aceitou, ele aceitou que o novo contrato vai ser um valor e um modelo diferente de contrato que ele tem agora".

O atacante holandês foi anunciado como reforço do Timão em setembro de 2024. Em entrevista à 'ESPN', Marcelo Paz afirmou que o contrato do jogador com o clube é válido até 31 de julho deste ano.